Matteo Salvini arriva in Romagna: oggi, domenica 5 gennaio, sarà a Faenza e a Lugo

“Amici, domenica 5 gennaio sarò in Romagna: Cesenatico, Gambettola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Faenza, Modigliana, Lugo. Mentre il giorno dell’Epifania riparto da Lugo, vado a Bologna e poi in provincia di Ferrara a Bondeno e Vigarano Mainarda. Venite a trovarmi. Non si molla!” scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.

IL PROGRAMMA

· ORE 9.45 CESENATICO (FC) arrivo presso Ponte del Gatto (Via Armellini angolo Via Cecchini), passeggiata e visita Museo Marineria e Presepe galleggiante sulle barche storiche lungo Porto Canale

· ORE 10.30 CESENATICO (FC) – INCONTRO PUBBLICO davanti “LA PESCHERIA” (Piazza Fiorentini)

· ORE 11.45 partenza da Cesenatico (Fc) direzione Gambettola (Fc)

· ORE 12 GAMBETTOLA (FC) Piazzale Foro Boario – Visita “Presepe animato meccanico”

· ORE 14 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC) INCONTRO PUBBLICO – Piazza D’Armi

· ORE 16 FAENZA (RA) Piazza delle Erbe, visita manifestazione “Nott de’ Bisò”, passeggiata nei 5 Rioni e saluto negozianti C.so Mazzini e C.so Saffi

· ORE 17.30 partenza per Modigliana (FC)

· Ore 18 MODIGLIANA (FC) – INCONTRO PUBBLICO – Corso Garibaldi davanti a Pasticceria del Corso

· Ore 19.30 Partenza da Modigliana (Fc) direzione Lugo di Romagna (RA)

· Ore 20.30 LUGO (Ra) Via Fiumazzo n. 161 “Ristorante Rosa Dei Venti” – Cena