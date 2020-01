Salvini a Lugo: le Sardine invadono Largo della Repubblica al canto di ‘Bella Ciao’

Questa sera, domenica 5 gennaio, il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Lugo, e le Sardine della Bassa Romagna hanno già ‘risposto’: in tanti infatti si sono trovati alle 17.30 in Largo della Repubblica per la prima manifestazione delle Sardine della Bassa Romagna, al canto di “Bella Ciao” e ‘armati’ di striscioni colorati e, ovviamente, delle tipiche sardine.

(Video dalla pagina Facebook delle Sardine della Bassa Romagna)