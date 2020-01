Salvini in Romagna, Bonaccini replica: “Tu qui sei un ospite, io sono di casa”

Oggi, domenica 5 gennaio, Matteo Salvini è in visita in Romagna, tra Cesenatico, Gambettola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Faenza, Modigliana e, in serata, a Lugo.

“Mi dispiace Matteo Salvini – replica però Stefano Bonaccini, commentando la presenza del leader della Lega in regione – ma in tutti i sondaggi siamo davanti noi e cresciamo, come ti hanno detto tutti gli istituti demoscopici. Altrimenti non saresti qui tutti i giorni a sostituire la tua candidata. Solo che tu in Emilia-Romagna sei un ospite, peraltro sempre benvenuto, mentre io sono di casa: il 27 gennaio tu tornerai comprensibilmente a Roma per il ruolo che ricopri, mentre io starò qui, perché questa è la mia terra e questa è la mia gente.

In ogni caso conteranno i voti reali del 26 gennaio: lasciamo stare i sondaggi e provate a tirar fuori almeno un’idea per l’Emilia-Romagna, perché al momento siamo solo a selfie con gattini e fango sulla nostra regione. Avete brindato troppo presto, fidati.”