Alberto Ferrero (FdI) sui furti in Piazza del Popolo: intensificare i controlli e certezza della pena

Sui ladri in azione in Piazza del Popolo contro i Capanni del Natale interviene Alberto Ferrero, candidato consigliere regionale di Fratelli d’Italia, per affermare “che Ravenna non sia più la città sicura di una volta è un dato di fatto e la statistica del Sole 24 Ore lo testimonia. Anche i furti avvenuti durante la notte di Capodanno ne sono una dimostrazione, tuttavia quanto avvenuto in Piazza del Popolo è quasi paradossale. Quella è infatti la zona della città più sorvegliata, ci sono infatti 3 banche con le relative telecamere, il Comune e la Prefettura. Nonostante questo, la notte scorsa, i ladri hanno, indisturbati, svaligiato quasi una decina di queste casette.”

“Questo dimostra che le telecamere non sono più un deterrente per garantire la sicurezza, ma è necessario da un lato, intensificare i controlli con una maggior presenza delle forze dell’ordine e dall’altro fare sì che vi sia certezza della pena. Quelli che vengono definiti topi di appartamento, derubricati a micro criminalità, sono in realtà quelli che creano maggior disagio alle persone. Quindi mi auguro che i responsabili di questi furti vengano individuati, ma il giorno dopo non siano di nuovo fuori a delinquere” conclude Alberto Ferrero.