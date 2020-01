Elezioni regionali 2020. Parla Elisa Frontini la “Sentinella Ravennate” candidata con Fratelli d’Italia

Elisa Frontini, 52 anni, nata a Marina di Ravenna, vive a Russi, attualmente lavora come barista in un autogrill, consigliere territoriale di Lista per Ravenna in Darsena, fondatrice de La Sentinella Ravennate, gruppo Facebook con oltre 6 mila followers, è candidata per la provincia di Ravenna alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio con Fratelli d’Italia. Lista per Ravenna, infatti, non entra direttamente in campo in queste elezioni ma dà indicazioni di voto per le liste di centrodestra che appoggiano Lucia Borgonzoni, quelle liste che erano alleate di Lista per Ravenna nella campagna elettorale del 2016 per le amministrative di Ravenna: quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Elisa Frontini ha scelto autonomamente di stare con il partito di Giorgia Meloni.

L’INTERVISTA

Elisa Frontini, prima di tutto ci spieghi cos’è La Sentinella Ravennate e qual è la sua funzione?

“La Sentinella Ravennate ascolta le lamentele e il malessere delle persone, registra le incompetenze di cui si rende responsabile l’Amministrazione comunale, su segnalazione dei cittadini. Noi raccogliamo e denunciamo le cose che non vanno, il disagio dei cittadini nella nostra città. Abbiamo una funzione civica.”

Lista per Ravenna, di cui lei fa parte, come lista civica partecipa solo alle elezioni comunali e non partecipa direttamente alle elezioni regionali. Appoggia comunque le forze di centrodestra che sostengono Lucia Borgonzoni. Perché lei ha scelto di candidarsi come indipendente con Fratelli d’Italia?

“Diciamo che è Fratelli d’Italia che ha scelto me.”

Be’, poteva dire no. Invece ha detto sì.

“Ho detto sì perché mi riconosco molto nell’ideologia di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. Perché i partiti che governano oggi non s’impegnano per i cittadini e per migliorare la nostra vita, perché i disagi crescono sempre di più. In Ausl Romagna ci sono più di 14 mila persone in lista di attesa, 10 volte di più rispetto a realtà come Bologna, Modena o Parma.”

Quindi la sua critica è rivolta nello specifico alla gestione della sanità in Romagna?

“Sì. La mia critica non è a medici e infermieri, a chi lavora nella sanità, ma a chi sta più in alto, a chi ha le leve del comando. Io ho avuto recentemente a che fare con l’Ausl Romagna per via di mio padre e devo solo dire grazie e stendere un tappeto a chi lavora in ambito sanitario, queste persone si sono fatte in dieci per noi. Il problema è nella mala gestione. Che parte dall’alto e poi viene giù, lo si vede in tanti altri campi, come per esempio nel poltronificio di Hera. Anche per i rifiuti e i servizi ambientali il cittadino riceve prestazioni sempre meno efficienti ma deve pagare sempre di più. Una delle mie grosse battaglie è sempre stata quella per lo spazzamento. Magari il cittadino dà la colpa allo spazzino che non c’entra niente. I problemi vengono dall’alto.”

Insomma, lei sostiene che la nostra regione e le nostre città sono governate male, è così?

“Assolutamente sì. Basta vedere che c’è Atersir che dovrebbe vigilare sugli appalti di Hera ma poi uno scrive per lamentarsi dei servizi che Hera non svolge più come dovrebbe eppure non riceve alcuna risposta. Nessuno risponde. Il cittadino paga sempre di più e riceve sempre meno.”

Tutti i dati forniti da enti indipendenti parlano dell’Emilia-Romagna come della regione con il più alto tasso di crescita economica in Italia, con il più basso tasso di disoccupazione, con le migliori prestazioni sanitarie, e così via. Allora le cose non vanno così male, come le descrive lei, non le pare?

“Be’, basta guardare le 14.000 persone in lista d’attesa in Romagna per un intervento sanitario. Continuiamo pure a levare dei posti letto. Ma la cittadinanza è sempre più anziana e ha sempre più bisogno di un sistema sanitario che funzioni.”

Su questo ha già spiegato come la pensa, ma non c’è solo questo. Per esempio, la disoccupazione in Emilia-Romagna è ai minimi storici, l’export è da record, così come le presenze turistiche. Non crede che descrivere una regione allo sbando e così malgovernata come sta facendo lei sia fuori dalla realtà?

“No. Bisogna migliorarle le cose, perché il cittadino paga per avere dei servizi. Questi servizi oggi non sono sufficientemente prestati ad opera d’arte e costano troppo. Se abbiamo un livello di ottanta, perché non pretendere di arrivare a cento. È quello che ci spetta.”

Oltre che sulla sanità e sui temi della raccolta dei rifiuti su quali altri temi intende impegnarsi in questa campagna elettorale?

“Sono impegnata in favore dell’ambiente e della salute degli animali. Anche perché il diritto degli animali mi sembra un argomento abbastanza grosso. E poi voglio impegnarmi nel campo della scuola, settore in cui dobbiamo alzare l’asticella. E le mie battaglie non sono politiche sono civiche.”

Ma lei si candida in una lista politica.

“Come civica. E quello che farò è di stare sempre dalla parte del cittadino e di battermi affinché i servizi ai cittadini siano quelli che spettano loro.”

Lo slogan Dio Patria Famiglia che ha sbandierato Fratelli d’Italia in campagna elettorale non la imbarazza? Non lo trova un tantino passatista nel 2020?

“Assolutamente no, perché io vengo da una vecchia famiglia repubblicana per cui io sono cresciuta con Dio Patria Famiglia. Nella casa di mio nonno c’era il quadro di Mazzini e poi quello dei Fratelli Bandiera. In casa mia si è sempre detto Dio Patria Famiglia.”

Per Mazzini non era uno slogan elettorale, era un principio più di filosofia politica, che è ben altra cosa. Quello slogan non le suona da vecchio integralismo cattolico, roba del passato?

“Assolutamente no. Io sono una cristiana, non cattolica. Io avevo smesso di credere nel tricolore, oggi vorrei che quel tricolore diventasse nuovamente una nostra forza.”

Perché aveva smesso di credere nel tricolore?

“Perché ci avevano levato i diritti come italiani.”

Insomma, lei è stata conquistata dallo slogan della Lega, prima gli italiani.

“Prima gli italiani perché siamo in Italia. Io capisco che bisogna aiutare anche le persone che vengono da fuori e sono in stato di disagio. Ma se in casa mia c’è posto per ospitare tre persone e qualcuno si mette in testa che devo ospitarne cinque, io non ho il posto per tutti.”

Lei ha detto sono cristiana. Che cosa pensa allora dell’insegnamento cristiano di Papa Francesco che parla spesso dei migranti e dice che vanno rispettati e aiutati, perché sono essere umani come lei, me, come gli italiani appunto?

“Io li accolgo nel momento in cui ho qualcosa da offrire. Se non ho niente da offrire che cosa posso fare? Li faccio venire qui per fare che cosa? Quando andai a visitare le case che ospitano i profughi in via Tommaso Gulli mi trovai davanti un ragazzo di 20 anni con le lacrime agli occhi che aveva fatto tre tentativi andati a vuoto per ottenere il permesso di soggiorno e non sapeva cosa fare: non poteva lavorare, non aveva dove stare, era senza un soldo, senza nemmeno la possibilità di tornare da dove era venuto.”

Lei cosa farebbe di fronte a un caso come questo?

“Ma io non gli avrei detto di venire, non lo avrei fatto entrare in Italia.”

Ma lui era già qua. Dunque, che facciamo?

“Troviamo un modo diverso per aiutarli. Non che le strutture che se ne occupano prendono 45 euro per ognuno di loro e a questi ragazzi danno appena 7 euro. Perchè non facciamo l’inverso? Se ne vedrebbero delle belle. Così non possono vivere. Cosa possono fare allora? Vanno a delinquere? Vanno a lavorare quasi come schiavi a tre euro all’ora? Io stessa ho lavorato a quattro euro e venti. Non possono lavorare, non possono guadagnare, non possono avere una casa. Li teniamo a delinquere, perché poi finiscono in quella rete. È questo il modo di aiutare? Secondo me no?”

Nemmeno secondo me. Ma non c’è secondo lei un altro modo?

“Si dovrebbero fare venire con dei permessi regolari, si fanno lavorare, pagano le tasse come tutti.”

Lei lo sa che la Legge Bossi-Fini e quelle successive hanno reso tutto questo di fatto impossibile. Non c’è nessun flusso regolare e regolato. E poi a un certo punto è stato introdotto perfino il reato di clandestinità in questo paese.

“L’abbiamo creato noi? I cittadini italiani l’hanno creato?”

Il Parlamento italiano ha legiferato in questo senso, anni fa.

“Certo, li fanno venire come clandestini perché così sono alla mercé di chi li sfrutta per il lavoro nero o la delinquenza. Mentre bisognerebbe farli venire con flussi regolari, perché siamo stati tutti popoli di migranti. Vogliamo ricordare i milioni di italiani che sono andati in America? L’America l’hanno fatta gli italiani. Ma lì si entrava con i documenti, facevi la quarantena e poi dopo potevi lavorare. Ma questi qui cosa vengono a fare? Scappano dalla sofferenza e dalla fame e ritrovano anche qui fame e sofferenza. Qui c’è un gioco sulla pelle degli immigrati.”

Mi pare siano in tanti a giocare sulla pelle degli immigrati. Anche chi parla di porti chiusi per difendere l’Italia non si capisce da chi e cosa. Non crede?

“Io dico che bisogna entrare in Italia per vie legali e non per vie illegali. Se uno cerca qualcosa di positivo in Italia deve poter arrivare qua per via legale. Io la penso così.”