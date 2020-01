Emilia-Romagna terra del circo senza animali: la proposta della lista Europa Verde

L’Emilia-Romagna deve diventare la terra del vero circo, quello senza animali. La proposta è della lista Europa Verde, che intende raccogliere le istanze di decine di sindaci del territorio, che hanno adottato regolamenti contenenti divieti agli spettacoli con animali, e del 71,4% dei cittadini italiani (sondaggio, fonte: Eurispes) contrari all’uso degli animali al circo. Europa Verde che appoggia il candidato presidente Stefano Bonaccini presenterà una proposta in Consiglio Regionale per vietare i circhi con animali in tutto il territorio regionale e prevedere, entro 2 anni, la ricollocazione degli animali attualmente utilizzati, sul modello di quanto fatto dalla Regione Campania che ha approvato una proposta dei Verdi sui circhi.

La Regione Emilia-Romagna ha già espresso, in un atto di indirizzo del 2012 il proprio totale disaccordo e indisponibilità all’attendamento nel territorio regionale di circhi e mostre viaggianti con animali. Per Europa Verde bisogna fare un passo ulteriore, agendo anche in sede nazionale per rendere effettivi i divieti.

“Il tema dei circhi con animali si ripropone soprattutto nei periodi festivi. È accaduto in questi giorni a Bologna, Piacenza e in altre località della Romagna – hanno dichiarato Silvia Zamboni e Paolo Galletti, i co-portavoce di Europa Verde Emilia-Romagna e candidati a Bologna – I regolamenti delle amministrazioni locali e la contrarietà della maggior parte dell’opinione pubblica non bastano a fermare gli spettacoli con animali. Serve una azione più incisiva, di livello regionale e nazionale. Europa Verde raccoglierà le sollecitazioni dei tanti amministratori locali, delle associazioni animaliste e della stragrande maggioranza dei cittadini per dire stop allo sfruttamento degli animali. L’Emilia-Romagna, come già accaduto in passato per tanti altri temi, può essere d’esempio per tutti gli altri territori nell’adozione di politiche di rispetto degli animali”.