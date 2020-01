Liverani (Lega): Nott de Bisò da record, le polemiche su Salvini montate ad arte

“I numeri delle vendite e delle presenze alla “Nott de Bisò” del 5 gennaio 2020, da quanto riportano gli organi di stampa, sono da record. Un dato che ci riempie di gioia considerate alcune sterili polemiche montate ad arte nei giorni scorsi per l’arrivo in città del leader della Lega. Non crediamo che sia stato merito di Matteo Salvini il nuovo record della giornata, ma siamo sicuri che il Segretario non abbia “politicizzato” la festa (rimanendo a distanza in Piazza Martiri della Libertà) e siamo altrettanto sicuri che molti curiosi provenienti da fuori città abbiano colto l’occasione per visitare la “Nott de Bisò” e gustare le prelibate pietanze dei cinque straordinari rioni faentini.” Così il candidato della Lega per la Regione Andrea Liverani.

“Salvini si è detto dispiaciuto di non aver avuto tempo per visitare i rioni, ma ha promesso di tornare in città presto. Auspichiamo che nelle prossime visite vi sia un clima più sereno e che sia accompagnato dalla “nuova” Presidente della Regione Lucia Borgonzoni” conclude Liverani che interviene anche sul tema della sicurezza.

“Ladri in azione in tutta la provincia di Ravenna. Addirittura nelle casette di Natale in Piazza del Popolo nel cuore della città dei mosaici a pochi metri dal Comune e dalla Prefettura. Un caso che già si era verificato due anni fa, ma in quell’occasione entrarono solo in poche casette, mentre nella notte fra il 4 e il 5 gennaio sono entrati in quasi tutte. Il caso di Ravenna non è purtroppo isolato. Si segnalano colpi in tutta la provincia dalla Bassa Romagna alla Romagna Faentina e il silenzio delle istituzioni è assordante. Nessuno che si interessi o che ipotizzi soluzioni di sicurezza. Nei programmi della Lega – dice Andrea Liverani – la sicurezza dei cittadini è sempre in primo piano. Cosa stanno facendo in provincia di Ravenna de Pascale e gli altri Sindaci? Potrebbero dare maggiore risorse alla polizia locale e garantire la loro presenza sul territorio, per fare un semplice esempio. Con la Lega, con Lucia Borgonzoni Presidente di questa Regione si cambierà marcia.”