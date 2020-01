Ravenna, Ancisi e Alberghini denunciano un presunto caso di grave interferenza della politica nella scuola

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Massimiliano Alberghini (Lega) con una nota piena di “omissis” per via della privacy ma in cui si fatica a capire lo sviluppo effettivo dei fatti, senza avere possibilità di verifiche, affermano di avere “ricevuto per via postale una lettera non firmata (quindi anonima, ndr), la quale, essendo tuttavia dotata di argomentazioni e di foto dimostrative, ha giustificato un nostro approfondimento del suo contenuto, aspramente critico nei confronti dei rapporti instaurati, in una località a sud di Ravenna, tra l’apparato locale del PD e la scuola comunale ivi esistente“.

“Non facciamo nomi per non turbare la serenità dei bambini, delle loro famiglie e del corpo insegnante, ma alleghiamo interamente al sindaco il materiale di cinque fogli compreso nella busta chiusa consegnataci dall’Ufficio Protocollo del Comune” dicono Ancisi e Alberghini che sulla vicenda interrogano in Sindaco.

Tagliate le espressioni eccessive e riorganizzata l’esposizione in modo scorrevole per quanto integralmente, scrivono Ancisi e Alberghini la lettera lamenta “un’azione che dura da tempo”, definita come una specie di “plagio”, instaurata soprattutto da un’insegnante residente in quel paese e perdurante anche dopo la sua uscita dal servizio, di fronte a cui “anche i genitori non piddini devono abbassare la testa”: “Quando insegnava, genitori e bambini erano convocati il pomeriggio dell’ultima domenica di festa dell’Unità per ‘donare’ uno spettacolo ai presenti ovviamente obbligati a pranzare al ristorante del festival, e non era ammesso contestare”. Quando era in servizio, “ha fatto ben di più regalando giochi, gite e altro utilizzando soldi o donazioni del PD. Per finanziare una gita allo Zoo Safari aveva organizzato presso la Casa del popolo locale un apericena dove ovviamente anche i genitori che non condividono il PD sono stati ‘costretti’ ad andare per non deludere o danneggiare i propri bambini. Vergognoso che ancora la ex imponga certe scelte, minacciando, come accaduto, di non fare più nulla se non viene ascoltata”.

L’associazione chiamata in causa si è sciolta l’anno scorso. Al comitato scolastico di partecipazione, composto da insegnanti e genitori, sono stati invitati per diversi anni i rappresentanti di varie istituzioni del paese, compreso il circolo del PD, dicono Ancisi e Alberghini.

“Chiediamo pertanto al sindaco se intende rappresentare alla competente struttura dirigenziale dell’Amministrazione l’opportunità, al di là del caso specifico, che sia dato indirizzo alle scuole e alle istituzioni educative del Comune di Ravenna affinché qualsiasi iniziativa da svolgersi al loro interno come all’esterno sia organizzata e si svolga senza alcun collegamento, diretto o indiretto, con persone, quadri o strutture di partito che si propongano, anche notoriamente, come tali” concludono i due esponenti dell’opposizione.