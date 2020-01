Salvini a Lugo: il 26 gennaio può cambiare il mondo, se vinciamo torniamo al governo

Dopo Faenza, Lugo. Questa mattina 6 gennaio Matteo Salvini ha lasciato Lugo dopo aver soggiornato all’Hotel Ala d’Oro e ha parlato brevemente ad alcune centinaia di suoi militanti, elettori e simpatizzanti radunati a due passi dal monumento di Baracca. Il leader del Carroccio anche in questa occasione, così come a Faenza e a Ravenna, non era accompagnato dalla candidata alla Presidenza della Regione Lucia Borgonzoni, che di fatto non si è ancora vista dalle parti di Ravenna.

Matteo Salvini ha caricato e galvanizzato i suoi in vista del voto del 26 gennaio affermando che si tratta di una data storica che “può cambiare il mondo” perchè in ballo “non c’è solo il futuro dell’Emilia-Romagna ma qualcosa di più grande, perché se vinciamo qua li mandiamo a casa e torniamo al governo del paese.” Ha punzecchiato Stefano Bonaccini, affermando che “è preoccupato” e ha irriso gli avversari dicendo che si vergognano di se stessi: “Bonaccini ha fatto i manifesti senza il simbolo del Pd, perchè si vergogna del Pd”.

Ha parlato di difendere un’identità, una cultura e un modo di vivere contro chi vorrebbe abolire perfino il presepe. Ha parlato di una Regione Emilia-Romagna aperta a tutti dove lavora chi lo merita e non l’amico, l’amico dell’amico o chi ha una certa tessera di partito in tasca.

Ha attaccato Conte, Di Maio e Zingaretti che fanno i vertici sulla legge elettorale mentre il Medio Oriente brucia e la Libia è nel caos. Infine, Salvini ha concluso parlando del voto del 26 gennaio come di “una festa di popolo e di libertà”.

Foto di Gianni Zampaglione