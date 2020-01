Sardine di Ravenna e dell’Emilia-Romagna, il movimento va avanti e prepara l’evento del 19 gennaio

Nel giro di un mese le Sardine si sono mobilitate per ben tre volte nel Ravennate: in tutte e tre le occasioni per contrastare l’arrivo di Matteo Salvini. A Ravenna, l’incontro fu in Darsena il 5 dicembre con diverse migliaia di persone in concomitanza con il comizio del leader della Lega. A Faenza le Sardine si sono trovate in Piazza della Libertà il 4 gennaio, il giorno prima dell’arrivo di Salvini e anche in questo caso il successo di partecipazione è andato oltre le previsioni. Infine ieri 5 gennaio è stata la volta delle Sardine di Lugo che in alcune centinaia hanno partecipato all’incontro in Largo della Repubblica. Salvini nel frattempo era in Bassa Romagna per una cena elettorale e poi ha alloggiato all’Ala d’Oro: prosegue oggi il suo tour elettorale ripartendo proprio da Lugo.

Intanto è in fase di organizzazione il grande appuntamento regionale delle Sardine a Bologna il 19 gennaio in Piazza VIII Agosto. È quello della band degli Afterhours il primo nome ufficialmente annunciato nella line-up dell’evento organizzato dalle sardine in Piazza VIII agosto, a una settimana dalle elezioni regionali, dedicato a tutta l’Emilia-Romagna.

La storica band capitanata da Manuel Agnelli sarà sul palco insieme ad altri artisti: fra loro, come annunciato nei giorni scorsi dagli organizzatori, ma non ancora confermati, ci dovrebbero essere anche Vasco Brondi e Makkox. Per l’organizzazione dell’iniziativa sono stati raccolti 65mila euro, con quasi 3mila piccole donazioni. Intanto, sulla pagina Facebook, è stata lanciata l’operazione ‘Sos’, ovvero ‘Sardina ospita sardina’, una rete di accoglienza auto-organizzata e gratuito: chi abita nella zona di Bologna può mettere a disposizione un posto letto, mentre chi viene da fuori può richiedere ospitalità. La notizia è riportata dall’Ansa.