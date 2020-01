Elezioni regionali 2020. Parla Federica Francesca Vicari candidata ravennate per Emilia-Romagna Coraggiosa

Federica Francesca Vicari, 31 anni, ravennate, organizzatrice di eventi culturali, ha un ruolo preminente all’interno di un’associazione che gestisce un importante centro culturale a Lido Adriano. È fra i 4 candidati della provincia di Ravenna nella lista di sinistra Emilia-Romagna Coraggiosa nelle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. La lista promossa dall’ex parlamentare europea Elly Schlein riunisce alcuni pezzi di sinistra (come Articolo Uno e Sinistra Italiana) ed esperienze civiche (come Sinistra per Ravenna) e appoggia la candidatura a Presidente di Stefano Bonaccini, con l’ambizione di spostare in senso più progressista i contenuti di governo della Regione.

L’INTERVISTA

Francesca Federica Vicari candidata “coraggiosa”, perché? Cosa significa?

“Innanzitutto vuol dire che ci metto la faccia e in tempi come questi non è così scontato. Mi è stato chiesto di candidarmi con la lista di Elly Schlein e ho deciso di accettare perché credo sia un’ottima occasione per portare avanti contenuti in cui credo molto. A partire dai problemi dei giovani e della cultura, per arrivare a quelli del lavoro e dell’ecologia, con la richiesta di un Patto per il Clima della Regione. Chiaramente la nostra lista sostiene Stefano Bonaccini come Presidente della Regione.”

Ecco, il suo giudizio su Stefano Bonaccini. Perché questo sostegno?

“Credo Bonaccini sia stato un buon amministratore, un ottimo Governatore della Regione Emilia-Romagna. Naturalmente le cose non sono mai perfette e, infatti, Emilia-Romagna Coraggiosa è in campo per migliorare le cose, per produrre un salto di qualità su alcuni terreni fondamentali come la qualità del lavoro, dei servizi e dei diritti, come la cultura e la tutela dell’ambiente. Resta il fatto che siamo una regione in crescita, siamo esempio in Italia per l’indice dello sviluppo economico, con un Pil eccellente, per il tasso più basso di disoccupazione, per l’alto livello delle prestazioni sanitarie. Non sono cose banali. E se siamo a questi risultati, va riconosciuto un merito a chi ha governato, in primo luogo a Bonaccini.”

Nel centrodestra sparano a zero, parlano di sistema di potere soffocante, e sostengono che gli emiliano-romagnoli stanno bene malgrado il governo che si ritrovano. Aggiungono che loro sapranno fare di meglio.

“Intanto ai vertici in Italia c’è l’Emilia-Romagna e non ci sono le regioni governate da loro. E poi, come dicevo prima, quei risultati ottenuti non sono banali e non sono venuti da soli, tantomeno in anni di crisi economica generale come quelli che abbiamo attraversato. La Regione Emilia-Romagna è riuscita in questi anni a eliminare il superticket sanitario, a erogare incentivi e ad abbassare le rette negli asili nido per le famiglie più in difficoltà, ha garantito finanziamenti e sostegno alla cultura e al no profit. Solo per ricordare alcune cose. Sono risultati da difendere, di cui dobbiamo essere molto orgogliosi.”

Emilia-Romagna Coraggiosa punta a riunire pezzi di sinistra.

“È una lista che nasce civica, e al suo interno poi ci sono varie istanze ed esperienze. Liste civiche come può essere Sinistra per Ravenna oppure movimenti politici come Articolo Uno MDP. È una lista che vuole unire pezzi di sinistra che non sono dentro il Pd e che vuole incalzare chiaramente il Pd da sinistra.”

Lei è iscritta a qualche partito?

“Non sono mai stata iscritta ad alcun partito. Il mio impegno è politico ma da civica.”

Cosa pensa allora di un movimento tipicamente civico come quello delle Sardine?

“È stata un’idea meravigliosa quella di avere riportato in piazza migliaia di persone in tutta Italia, pacificamente, in modo creativo, su valori di civiltà come la tolleranza, l’inclusione, l’antirazzismo, l’antifascismo. Non lo si faceva da tanto tempo. Bellissimo trovare fianco a fianco giovani e anziani, soprattutto tanti giovani, adolescenti, a fianco dei genitori, dei nonni, degli zii. In Darsena eravamo in tanti, si cantava, si sorrideva. È stato bello incontrarsi e ritrovarsi. Non c’erano le solite parole di odio e di paura che si sentono nei comizi della destra. È chiaro che le Sardine nascono come un no a Salvini e un no alla Lega in Regione. Non vogliono, non vogliamo quella politica.”

Dunque le Sardine sono schierate politicamente, non sono neutre?

“Certo. Nel momento in cui scendono in piazza per dire no a Salvini e alla Lega è chiaro che si collocano dall’altra parte. Ma le Sardine vanno oltre gli schieramenti e le appartenenze di partito o di fazione. Non sono apolitiche, sono apartitiche. Uniscono trasversalmente persone di diversi orientamenti politici, senza bandiere di partito. È una mobilitazione civica per fare fronte comune a partire dai contenuti di civiltà di cui parlavo prima. La gente è tornata protagonista, è tornata a farsi sentire, a parlarsi, è la cosa più bella. Hanno cominciato i ragazzi dei Fridays For Future, ce lo hanno insegnato i ragazzi delle scuole: ci hanno ricordato cosa significa tornare a battersi per le cose in cui credono pacificamente. È una voglia di stare insieme collettiva che non guarda in faccia a nessuno e non si può fermare.”

Vi fa così paura la possibilità che la Lega di Salvini vinca le elezioni e governi l’Emilia-Romagna? Cosa potrà mai succedere?

“La cosa che mi spaventa di più è che con la propaganda della Lega si è instaurato un grande clima d’odio e di strappo rispetto a certi principi, è un clima in cui è venuta avanti la xenofobia, in cui il razzismo non è più filtrato, è diretto, è cattivo. Il linguaggio che si usa è cattivo. È una cattiveria inaudita che si vede soprattutto sui social, uno specchio della realtà. Questo odio e questa cattiveria sono dovuti a una grande mancanza di cultura e di conoscenza. Chi diffonde odio verso l’altro da sé, il diverso, lo straniero propone solo pregiudizi e stereotipi, in realtà non sa, non conosce, non dialoga, non costruisce.”

Quindi lei è preoccupata soprattutto per il clima culturale che si è creato e per ciò che potrebbe produrre?

“Sì. E penso che la nostra Regione che ha investito tanto nella conoscenza, nella cultura, nelle politiche giovanili, nel no profit, nella crescita civile, possa tornare indietro. Penso che se andasse al governo della regione la Lega potrebbe tagliare in questo campo e annientare tutte le cose positive fatto in questo campo dal governo del centrosinistra. Ne farebbero le spese associazioni, centri culturali, esperienze e giovani creativi. Temo che la Lega possa rovinare tutto e quindi credo sia necessario sconfiggere la Lega per difendere le nostre conquiste. Se fossimo di fronte a una destra diversa, una destra europea, dotata di certi principi e non alla destra populista e dell’odio che abbiamo, forse si potrebbe non essere così pessimisti. Ma io da questa destra mi aspetto il peggio. E poi il confronto fra i due candidati è improponibile.”

Cioè?

“Da una parte c’è Stefano Bonaccini che è stato un bravo Governatore della Regione e ha ottenuto risultati che tutti riconoscono. Dall’altra parte abbiamo una candidata che sa solo nascondersi dietro la faccia e le parole di Matteo Salvini, perché evidentemente non è in grado di proporsi all’altezza della sfida. Bonaccini piaccia o no ci mette la faccia in questa competizione per il governo della Regione. La Borgonzoni nemmeno quella. A Ravenna non s’è ancora vista. In giro va sempre Salvini. È grave. È quasi una presa in giro degli elettori.”

Su quali contenuti si sta impegnando in questa campagna elettorale?

“Come dicevo i miei terreni di battaglia sono la cultura, il no profit e l’associazionismo che è una punta di diamante in Emilia-Romagna. Sicuramente poi serve una svolta sull’ambiente, serve un Patto per il Clima per contribuire come Regione a salvare il pianeta, lavorare duramente per portare progressivamente le nostre emissioni in atmosfera a zero. Poi c’è il lavoro, soprattutto per i giovani. Io ho 31 anni e parlo di ciò che vivo, vedo, sento. Bisogna battersi contro la precarietà, per un lavoro ai giovani stabile, di qualità. E infine voglio battermi per la parità di genere perché qua fra femminicidi da una parte e discorsi misogini di giornalisti o politici dall’altra le cose non vanno per niente bene. È molto triste che nel 2020 dobbiamo ancora combattere contro certi stereotipi e contro comportamenti discriminatori e violenti.”

Voi vi rivolgete a tutti naturalmente ma perché i giovani dovrebbero credere in Emilia-Romagna Coraggiosa e votare per lei?

“Perché noi siamo un movimento giovane, i militanti della nostra lista nelle varie province sono quasi tutti giovani e si stanno impegnando tantissimo. La stessa Elly Schlein che ha promosso la lista è poco più grande di me, ha 34 anni. E poi perché credo che le nostre tematiche del lavoro, della cultura, dell’ambiente, dell’innovazione tecnologica siano quelle che trattano e interessano soprattutto i giovani. Sono i temi del nostro futuro. Non si può lasciare andare le cose e rischiare poi che i giovani debbano lasciare l’Italia per trovare un lavoro e una prospettiva. Dobbiamo costruire qui e ora, insieme: per dare una possibilità ai giovani, a noi giovani.”