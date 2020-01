Lista per Ravenna: petizione sul nuovo Polo scolastico in Via Vicoli, così non va bene

Si è tenuta oggi 7 gennaio una conferenza stampa, a cura del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, in cui è stata presentata la petizione sul nuovo polo scolastico in Via Vicoli. Dalla vigilia di Natale è stata dunque avviata la raccolta di firme su una petizione intitolata “NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA VICOLI: AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA DA RISPETTARE”, lanciata da Lista per Ravenna in collaborazione con abitanti della zona, primo firmatario il capogruppo di LpRa nel Consiglio territoriale del Centro urbano Stefano Donati. Finora sono state raccolte 257 firme. Lista per Ravenna informa che ora la petizione può essere sottoscritta anche presso l’ufficio di Lista per Ravenna al IV piano di Palazzo Merlato in Piazza del Popolo, negli orari di lavoro del Comune; nella sede ENPA di via Corti alle Mura 68, Ravenna, dalle 9 alle 12; e in un’abitazione privata di via Ercolana 21, a Ravenna, da lunedì a venerdì dalle 12.30 alle 14.30 (o su appuntamento al 349-2247708).

La petizione contro

In discussione è il Polo per l’infanzia per 0-6 anni, composto da due sezioni di asilo nido e due di scuola materna per 87 bambini, destinato originariamente all’interno del parco di via Nizza nel quartiere Nullo Baldini, decisione poi cancellata a seguito di una petizione contraria, firmata da 3.640 cittadini. “Il 30 dicembre la giunta comunale ha approvato con un solo provvedimento il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell’opera – sostiene Lista per Ravenna – senza averne discusso con la popolazione del nuovo quartiere interessato, neppure tramite il competente Consiglio territoriale del Centro urbano, totalmente all’oscuro. La petizione servirà dunque a colmare questo vuoto di partecipazione democratica.”

“Dall’esame del progetto approvato risulta che il Polo scolastico sarà costruito nel parco pubblico di via Vicoli, a cavallo dell’area per lo sgambamento dei cani, occupando 4.287 metri quadrati di verde alberato. – afferma Lista per Ravenna – Il sindaco e la giunta comunale avevano invece parlato di un lotto di proprietà del Comune “a ridosso della rotonda Portogallo, tra via Leopardi e viale Saragat”, nella cosiddetta “cintura verde” della città.”

Questa diversa posizione è contestata da Lista per Ravenna e dai residenti che hanno promosso la petizione poiché “dovrà essere costruita, partendo da via Vicoli, una nuova strada di accesso interna al Parco, nonché un vasto parcheggio, così invadendo una superficie da cementificare troppo elevata. Verrebbero sacrificati molti degli alberi esistenti, in massima parte ultradecennali (circa 20, alti anche 15/20 metri), riducendo quindi notevolmente il polmone verde di un popoloso quartiere urbano… L’area è contigua ad un insediamento residenziale posto su via Vicoli, in un tratto di strada senza uscita, perciò utilizzato ad oggi, con minimo impatto ambientale, solo dai residenti. L’aumento dei mezzi in circolazione produrrebbe danni alla qualità di vita del comparto abitativo situato su quel tratto di via Vicoli e nelle sue strade laterali di via Benedetto Croce e via Spallicci, anch’esse a fondo chiuso. Ci vivono 174 cittadini, in maggior parte anziani, con 33 minori, che sarebbero dunque esposti ad un maggiore inquinamento, sia atmosferico causa il traffico, sia acustico causa le normali attività all’aperto del Polo infantile.”

L’ipotesi alternativa

Secondo la petizione lanciata da Lista per Ravenna, questi problemi sarebbero superati “orientando, anche parzialmente, il nuovo plesso scolastico nell’area incolta di proprietà del Comune attigua al Parco, destinata a tratto di cintura verde della città, confinante ad est con via Leopardi, a nord con via Vicoli e a sud ed ovest con viale Saragat: questa è la zona promessa dal sindaco e dalla giunta comunale tra settembre ed ottobre. L’edificio scolastico, posizionato più o meno qui, coi suoi 933 metri quadrati di superficie coperta, rimarrebbe a dovuta distanza da viale Saragat, mantenendo basso l’inquinamento acustico dovuto all’intenso traffico di questa parte della circonvallazione. Sia sul fronte di viale Saragat che di via Leopardi, c’è anche spazio per soluzioni eco-compatibili che potrebbero ulteriormente “proteggere” dai rumori, quali barriere antirumore e/o colline frangisuono. Queste sono già presenti nel Parco Baronio a fianco della rotonda Portogallo, nonché previste, ad esempio, nella nuova grande lottizzazione di via Antica Milizia e per l’altra nuova scuola materna da costruire a San Michele. Non ci sono alberi da abbattere. L’accesso al nuovo Polo scolastico sarebbe facilitato dalla possibilità di arrivarvi direttamente da via Leopardi, dove peraltro è disponibile, in angolo con via Montale, un parcheggio pubblico di 30 posti largamente sottoutilizzato (in media da 5/6 auto). Qui esiste anche una fermata della linea bus n. 1, con frequenza di circa 20 minuti, ottima alternativa all’uso delle auto.”