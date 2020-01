Riunione della commissione consiliare 3 “Assetto del Territorio”

La commissione consiliare 3 “Assetto del Territorio (C.C.A.T.)”, è convocata nella sala del consiglio comunale, piazza del Popolo 1, per domani mercoledì 8 gennaio alle 15 con il seguente ordine del giorno:

valutazione in merito alla VARIANTE all’elaborato POC.13 “Ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità” del POC ai sensi dell’art. 3 della L.R.10/1993 finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico a 15 kV (MT) in cavo aereo tipo Elicord ad elica visibile per l’allacciamento della cabina a palo denominata “DOTTORE 33”, nr 674229, in località Gambellara, nel Comune di Ravenna. Rif: Pratica ZORA/1004;

variante di adeguamento al RUE 2019: ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE CRITERI di esame delle osservazioni pervenute.