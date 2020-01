Corsini (Pd) attacca sul turismo: l’assessorato esiste in Regione da 50 anni, ma la Borgonzoni non lo sa

“Inaccettabile, vergognoso ma anche ridicolo che la candidata della Lega Borgonzoni non sappia che in questa Regione esiste l’Assessorato e l’Assessore al turismo da cinquant’anni. Quando ci si candida alla guida di una Istituzione come l’Emilia-Romagna, si dovrebbe conoscere o perlomeno studiare la realtà che ci si candida a guidare. Walter Ceccaroni del Partito Comunista Italiano fu il primo Assessore al Turismo nel 1970, e da allora in Emilia-Romagna è sempre esistita questa delega. E dopo cinquant’anni di storia ora è il sottoscritto pro-tempore a rivestire il ruolo di Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna.” La dichiarazione è di Andrea Corsini Assessore uscente e candidato al Consiglio Regionale in provincia di Ravenna in quota Pd.

Corsini ha aggiunto: “Inoltre proprio pochi giorni fa la stessa candidata della Lega Borgonzoni aveva dichiarato che se sarà lei a guidare l’Emilia-Romagna al posto di Stefano Bonaccini avrebbe finanziato le rappresentazioni storiche, cosa che questa Regione sta già facendo, grazie alla Legge regionale approvata in consiglio qualche tempo fa. Credo che affermazioni come questa allo stesso livello della precedente siano molto gravi per chi vorrebbe “liberare” (da non si sa che cosa) l’Emilia-Romagna e prenderne il governo. Anche se le cose non si sanno o non si conoscono prima di candidarsi a ruoli così importanti è necessario studiare, conoscere o perlomeno informarsi. Perciò informo la candidata della Lega Borgonzoni che l’Assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna esiste e si chiama Andrea Corsini e prima di lui molti altri, da circa cinquant’anni, hanno rivestito questa importante e fondamentale ruolo istituzionale.”

Il ravennate Andrea Corsini, fra l’altro, come Assessore al turismo ha firmato la Legge di riforma fondata sulle Destinazioni Turistiche, che ha portato alla creazione della Destinazione Romagna o Visit Romagna sulla costa Adriatica. Va poi ricordato che nel 2018 l’Emilia-Romagna ha raggiunto il record di 60 milioni di presenze turistiche. Un record che potrebbe essere bissato nel 2019: i dati sono ancora in fase di elaborazione.

Alla Borgonzoni ha risposto in modo sarcastico anche lo stesso sfidante Stefano Bonaccini.

Corsini: più risorse per nuove strutture protette per non autosufficienti a Ravenna

“Con l’ultima Legge di Bilancio la Regione ha aumentato le risorse del “Fondo Nazionale per la non Autosufficienza” portandolo da 449 a 460 milioni. Una cifra superiore a quella che mette a disposizione il Governo per tutte le Regioni, attraverso il Fondo Nazionale. A queste risorse vanno aggiunti i 42 milioni del riparto dello stesso Fondo Nazionale, che porterà per la prima volta il Fondo complessivo della nostra Regione a superare il mezzo miliardo di Euro. A queste ingenti risorse verranno poi aggiunte quelle che la Regione avrà a disposizione dal ”Fondo Sociale Europeo” attraverso la prossima programmazione dei Fondi strutturali Comunitari.” Così il candidato Pd di Ravenna alle prossime elezioni regionali Andrea Corsini, assessore al turismo uscente.

“Nel Distretto Sanitario di Ravenna, come recentemente detto dal Presidente della Provincia Michele de Pascale, mancano 108 posti letto per non autosufficienti over 75. Questo dato rappresenta una criticità e un obiettivo prioritario della Regione per questo territorio. – conclude Corsini – Il mio impegno, se eletto in consiglio regionale sarà quello, nei prossimi anni, di aumentare i posti convenzionati e far sì che vangano realizzate nuove strutture protette per non autosufficienti, questo grazie all’aumento delle risorse che destineremo per incrementare i posti convenzionati.”