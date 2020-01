Alfonsine. Agorà pubblica con i senatori pentastellati Croatti, Di Girolamo e Santillo

Giovedì 9 gennaio presso il Bar Makakoa nella centrale Piazza Gramsci di Alfonsine si è tenuta una Agorà pubblica tra cittadini, attivisti, referenti dell’Amministrazione comunale ed i portavoce Senatori del Movimento 5 Stelle: Marco Croatti, Gabriella Di Girolamo ed Agostino Santillo.

L’incontro si è inserito in una serie di eventi itineranti in regione Emilia-Romagna a sostegno del candidato Presidente M5S Simone Benini, con una serata promossa sul territorio della Bassa Romagna dal Meetup e lista M5S di Alfonsine in vista delle imminenti elezioni regionali.

“Il focus della serata si è incentrato sui recenti provvedimenti per le Infrastrutture e lavori pubblici come lo Sblocca Cantieri ed il Codice degli Appalti, oltre ad affrontare temi sollecitati dalle domande dei presenti quali: Mobilità Sostenibile, Sicurezza e Viabilità Urbana, Trasporti; argomenti peraltro di larga competenza dei nostri portavoce componenti nelle varie Commissioni del Senato della Repubblica – spiegano dal M5Stelle di Alfonsine -. E’ stata una occasione unica per la Bassa Romagna avere la possibilità di discutere di tematiche locali, regionali e nazionali avendo un dialogo aperto e franco con i diretti interessati coinvolti nei lavori parlamentari, che dimostrano ancora una volta con il loro impegno a Roma e con la loro presenza sul territorio una grande capacità di ascolto e di farsi carico delle tante questioni del nostro paese”.