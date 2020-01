Elezioni regionali 2020. Tour di Lucia Borgonzoni in Romagna fra Forlì, Faenza, Bagnacavallo e Ravenna

Oggi venerdì 10 gennaio la candidata della Lega e del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni sarà in Romagna per un intenso tour elettorale e per la prima volta sarà anche nel ravennate.

Alle 11 la Borgonzoni è a Forlì, in visita all’azienda di tessuti Radà, in via Bernale 24. Alle 12 a Meldola, in visita all’azienda avicola “Tedaldi”, di San Colombano. Alle 13 conclude la mattinata a Faenza, con un pranzo al ristorante “Casa Spadoni”, in via Granarolo 99.

Nel pomeriggio alle 14,30 è a Bagnacavallo in visita ad Agrintesa, in via Boncellino 39. Alle 16,30 a Bagnacavallo, incontro con l’associazione romagnola Apicoltori, in via Libeccio 2/B.

Alle 18,30 Lucia Borgonzoni è a Ravenna, per un aperitivo con Forza Italia, presso il Bar Nazionale, in Piazza del Popolo.

Alle 20 è a Imola, per una cena al ristorante “Molino Rosso”in via Provinciale Selice 49.