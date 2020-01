L’Altra Emilia-Romagna al voto con il suo candidato Presidente Stefano Lugli

“L’Altra Emilia Romagna” e il candidato alla Presidenza della Regione Stefano Lugli presenteranno il loro programma, domani, sabato 11 gennaio, alle ore 11 presso la sede del Comitato elettorale di Ravenna, in via Timavo 33. All’incontro parteciperanno i candidati per il Consiglio regionale per la provincia di Ravenna – Paolo Viglianti, Valeria Ricci, Vilma Lama e Alessandro Bongarzone – e gli esponenti di quelle forze politiche che hanno dato vita alla Lista guidata da Lugli, in primis Rifondazione Comunista.

Il programma per l’alternativa de L’Altra Emilia-Romagna è caratterizzato dal rifiuto delle politiche della destra e dalla opposizione rispetto sia alle posizioni del Pd e del centrosinistra sia a quelle del M5S.

“L’Altra Emilia-Romagna – si legge nel documento – dopo cinque anni all’opposizione conferma la propria collocazione di alternativa ai poli politici esistenti esprimendo un giudizio di merito negativo rispetto alle politiche ambientali, territoriali e sociali della giunta Bonaccini. La Lega è il principale avversario, ma se è cresciuta è perchè sono state fatte politiche sbagliate e non la si sconfigge prescindendo dai contenuti. L’Altra Emilia-Romagna ha l’ambizione di essere la casa della sinistra dell’Emilia-Romagna, la casa di tutte/i coloro che si riconoscono nei valori della sinistra senza avere una tessera di partito in tasca. Siamo quelle e quelli che vedete nei picchetti e nelle piazze a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, quelle e quelli che incontrate nei presidi contro le grandi opere, quelle e quelli che hanno difeso la Costituzione nel referendum contro la controriforma Renzi-Boschi e che la difenderanno nel prossimo referendum contro il taglio della rappresentanza. Fanno parte de L’Altra Emilia-Romagna attivisti impegnati in liste civiche, movimenti e vertenze territoriali, nonché esponenti di Rifondazione Comunista, del Partito Comunista Italiano e del Partito del Sud, e insieme portiamo avanti un progetto per il cambiamento della nostra regione.”

“Portiamo avanti una proposta di governo alternativa alle politiche becere e razziste della destra, alle politiche moderate del centrosinistra e all’inaffidabilità del M5S per fare dell’Emilia-Romagna una regione sicura perchè giusta, pubblica e sostenibile. Ci rivolgiamo alle fasce sociali colpite dalla crisi, dalla precarietà e da politiche nazionali di feroce liberismo a cui la Regione non ha dato risposte adeguate. Ci rivolgiamo agli elettori e alle elettrici della sinistra disorientati di fronte alla frammentazione. Ci rivolgiamo ai delusi da un Pd che ha abbandonato da tempo i valori della sinistra e ai delusi di un M5S che considera intercambiabili Lega e Pd. E ci rivolgiamo a tutti coloro che si rifugiano nell’astensionismo avendo perso la speranza del cambiamento. A tutte e tutti costoro diciamo che c’è sempre un’alternativa!” si legge ancora.

IL PROGRAMMA DELLA LISTA