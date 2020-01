Mirko De Carli (PdF): “Insieme a Lucia Borgonzoni per realizzare il pacchetto famiglia “

“Siamo con Lucia Borgonzoni perché ci prenderemo la responsabilità di realizzare la rivoluzione fiscale e sociale formato famiglia” dichiara Mirko De Carli, Coordinatore Nazionale Alta Italia del Popolo della Famiglia. “Abbiamo questa grande responsabilità che ci vedrà costruire il più grande piano di sviluppo regionale a misura di mamma e papà mai visto: sostegno alla maternità, conciliazione lavoro-famiglia, fattore famiglia fiscale, cancellazione dell’Irap per le imprese familiari, zero burocrazia e zero tasse per tre anni per le imprese che partono da giovani nati nel nostro territorio, fondo di garanzia per accesso ai mutui delle giovani coppie e riapertura dei punti nascita chiusi in questi anni. Queste saranno le nostre parole d’ordine.”