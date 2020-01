Ravenna in  Comune organizza un convegno su “Regione, Città e politiche urbanistiche”

Paolo Berdini, urbanista romano di fama internazionale, assai noto a Ravenna per diversi suoi interventi negli anni passati, sarà ancora una volta in città, per iniziativa di Ravenna in Comune, sabato 11 gennaio, alla Sala Buzzi di via Berlinguer, dalle 15 alle 19.

Ravenna in Comune, la lista civica che opera a livello comunale, ha scelto di non prendere posizione a favore di una delle liste presenti alle elezioni regionali del 26 gennaio, ma ha ritenuto indispensabile proporre un confronto pubblico fra le variegate posizioni, dentro e fuori le coalizioni, sui temi delle politiche territoriali, alla luce delle attuali leggi nazionali e della legge urbanistica regionale.

A Paolo Berdini sarà affidato il compito della prolusione, che dovrà appunto disegnare il punto della situazione generale. Quindi, condotta dallo storico dell’ architettura Alberto Giorgio Cassani si svolgerà la tavola rotonda fra tutte le forze politiche presenti sulla scheda elettorale che hanno accolto l’invito di Ravenna in Comune al dibattito pubblico.

Previsto spazio per gli interventi delle cittadine e dei cittadini e sempre a BERDINI saranno affidate le conclusioni dell’incontro.

Ravenna in Comune, in considerazione di quanto i temi di urbanistica e le politiche del territorio siano sentiti nella nostra città, ritiene particolarmente importante questo incontro, e invita alla massima partecipazione.