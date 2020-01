Dopo le Sardine arrivano i Sardoni: “Con la nostra esperienza tenteremo di migliorare il Paese”

Ieri, venerdì 10 gennaio, alla Sala Buzzi di Ravenna il capogruppo in consiglio comunale di Ama Ravenna Daniele Perini, attivo da anni nel volontariato e specialmente attento al tema degli anziani, ha presentato il nuovo movimento dei ‘sardoni’, ossia i genitori e i nonni delle “sardine”. Si tratta di un movimento che nasce a Ravenna – nella stessa Regione che ha visto mobilitarsi per la prima volta, a Bologna, le “sardine”.

IL MOVIMENTO

Tutto è nato da un semplice episodio: un nonno va a prendere la nipotina di 6 anni a scuola e lei, consegnandogli un disegno con una sardina stilizzata, gli dice: “ io sono una ‘sardina’, perché non diventi un ‘Sardone’?”. Da qui l’idea, che ha già trovato in poche ore moltissimi nonni sostenitori i quali hanno deciso di creare un movimento nazionale parallelo a quello delle “sardine”.

“Noi Sardoni – affermano sulla propria pagina Facebbok – ci presentiamo da ora sulla scena della democrazia attiva come un caso paradossale di genitori e nonni adottati dai figli. Il loro esempio nelle piazze d’Italia ci ha rianimati. In una epoca di aumento dell’età media, questa conquista richiede una nuova funzione di responsabilità che la qualifichi come cittadinanza ancora attiva. Il diritto al riposo dal lavoro non è in conflitto con il volere e potere contribuire al miglioramento del benessere della società. Nelle piazze le sardine hanno detto e ridetto che la Politica, la sua nobiltà ed efficacia, ha bisogno di tutti, giovani e meno giovani. Noi Sardoni vogliamo arruolarci in questo movimento/esperimento e da oggi metteremo la nostra esperienza al servizio di nuove esperienze politiche, nel tentativo di migliorare il livello di civiltà e giustizia del nostro Paese.”

