Elezioni regionali 2020. Parla Igor Gallonetto candidato ravennate per il M5S

Igor Gallonetto, 46 anni, ravennate doc, avvocato, dalla fine del 2017 militante grillino, è candidato alle regionali del 26 gennaio in provincia di Ravenna nella lista del M5S che ha come aspirante presidente Simone Benini. Gallonetto è una delle facce nuove del M5S ravennate alle prese con una crisi interna fin dalla nota vicenda delle due liste contrapposte alle elezioni amministrative del 2016 e dal mancato riconoscimento di queste liste da parte dei vertici nazionali. Da allora a Ravenna i Cinque Stelle navigano a vista. Questa elezione regionale potrebbe dunque rappresentare uno spartiacque e un’occasione per rinserrare le file e tentare di rimettere insieme e in piedi il movimento, anche in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno fra poco più di un anno.

L’INTERVISTA

Gallonetto, lei è uno dei volti nuovi del M5S a Ravenna, da quanto tempo si è avvicinato alla politica attiva con il movimento?

“Sono sempre stato negli ultimi anni vicino alle tematiche principali dei Cinque Stelle, ma il mio impegno attivo risale alla fine del 2017.”

Quindi ha già partecipato alla campagna elettorale vittoriosa del 4 marzo 2018?

“Sì, ho aiutato il movimento e ho fatto la mia parte anche come rappresentante di lista in quell’occasione.”

Era il 2018, sembra sia passato un secolo, non le pare?

“È vero.”

Il 4 marzo 2018 alla Camera il M5S risultò il primo partito in Emilia-Romagna e anche nel Comune di Ravenna. Poi sono arrivate le europee 2019 e il M5S non è andato bene. Ora siamo alle elezioni regionali 2020, cosa vi aspettate?

“Prima di guardare ai possibili risultati bisogna partire dall’impegno sul territorio, dalla vicinanza alle problematiche dei cittadini: se non partiamo da qui non si può andare lontano. In questo momento difficile – lo sappiamo che stiamo pagando uno scotto, perché ci siamo assunti la responsabilità del governo – ci mettiamo la faccia e diciamo: noi siamo in campo. Il nostro risultato più importante è fare vedere che ci siamo, che siamo pronti ad ascoltare la gente, siamo ancora più attenti con umiltà a quello che le persone ci dicono, senza l’idea preconcetta che già sappiamo come stanno le cose. No, vogliamo ascoltare e fare insieme ai cittadini per i nostri territori. Da qui passa la nostra ripartenza, per dirla con Sacchi. Il risultato elettorale, il numero di voti, interessa ovviamente, perché ha la sua importanza, ma prima ancora è importante il legame che c’è fra noi e il territorio. Perché il territorio ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno del rapporto con i cittadini.”

Facciamo ancora un passo indietro. Dopo la vostra vittoria alle politiche vi siete assunti la responsabilità del governo. Prima con la Lega, poi con il Pd. È soddisfatto dell’esperienza del M5S al governo e dei risultati ottenuti?

“Essere al governo comporta delle responsabilità. Nel bene e nel male. Le responsabilità bisogna prendersele, se no non si fa politica. A volte si pagano gli scotti. A volte si viene ripagati per i successi.”

In questo anno e mezzo a voi sembrano toccati soprattutto gli scotti, nel senso che l’azione di governo non sembra avere pagato molto, non le pare?

“In realtà se andiamo a vedere i risultati ottenuti con il governo insieme alla Lega e con il governo insieme al Pd, che poi è un governo con Pd, Italia Viva e LeU a dire il vero, io sono contento. Sono soddisfatto per i risultati che siamo riusciti a portare a casa: per l’aumento dell’occupazione di cui parlano i dati Istat di oggi, sono soddisfatto per lo sblocca-cantieri, per lo spazza-corrotti, per il taglio dei parlamentari, per cui, sì, abbiamo fatto in 18 mesi cose che altri non hanno fatto in 2 legislature.”

Ha dimenticato il reddito di cittadinanza.

“Naturalmente è un provvedimento estremamente importante. È criticato perché – dicono – lo date anche a chi non ne ha diritto. Come se la colpa fosse del reddito di cittadinanza e non di chi fa il furbetto. Sarebbe come dire togliamo le pensioni di invalidità perché ci sono i falsi invalidi. Tutto può essere migliorabile ma se non si parte mai non si migliora mai.”

Veniamo alla Regione Emilia-Romagna. Come è governata secondo voi, bene, male, così così?

“Credo sia sotto gli occhi di tutti. Ci sono delle criticità in questa regione e ci sono dei meriti. I meriti io li vedo soprattutto nei cittadini dell’Emilia-Romagna, sempre impegnati, mai con le braccia conserte, pronti a intervenire, penso all’episodio eclatante del fortunale a Milano Marittima. Non ho visto gente che aspettava gli aiuti. Ho visto gente che aiutava e si dava da fare da subito. Dall’altra parte ci sono le criticità a livello burocratico e di amministrazione pubblica.”

Quali, ad esempio?

“In primis nel campo della sanità. Il nostro sistema è presentato come pubblico e invece è a due velocità. La parte privata è preponderante nel senso che le liste d’attesa sono corte per chi se lo può permettere e va nel privato, lunghe per gli altri. Gli interventi programmati hanno tempi troppo lunghi in lista d’attesa per le risposte che dovrebbero spettare ai cittadini che pagano le tasse.”

Qual è un secondo punto di attacco dei Cinque Stelle per cui dite che così in Regione non va bene, bisogna cambiare?

“Parliamo di sviluppo economico. Ci accusano di essere quelli che dicono sempre no, ma non è così. Prendiamo il Porto di Ravenna, il settore economico più importante per la nostra città. È impensabile non valorizzare il Porto ed è ora di dire basta con questa storia che noi saremmo contrari allo sviluppo del Porto. Lo sviluppo è necessario, noi diciamo semplicemente che deve andare di pari passo con il rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. E si può fare. Il dragaggio del Porto, chi ha detto che non bisogna farlo?! Va fatto assolutamente se no le navi smettono di arrivare e il Porto muore. Però bisogna dragare utilizzando le tecniche di dragaggio più innovative, compatibili con l’ambiente, che non significa depositare i sedimenti nelle casse di colmata e basta.”

Nel Progetto Hub Portuale in corso questi temi trovano la loro corretta soluzione, altrimenti è impossibile scavare.

“Non tutto è condivisibile. C’è ancora un po’ di confusione, non ultimo sul problema del Terminal passeggeri. Anno scorso a causa dell’insabbiamento dei fondali abbiamo perso 18 mila passeggeri. Siamo matti, non dovevamo perderne nessuno. Quando si fa un porto turistico come quello di Porto Corsini bisogno stare attenti ai fondali e prevedere la manutenzione continua. E dal Porto passiamo alle infrastrutture, che sono molto carenti soprattutto sul nostro territorio. Perché quando arrivano le merci e i turisti, devono potersi muovere velocemente. Le merci non possono volare. Servono le strade e le ferrovie. Su questo la Regione non ha fatto molto per Ravenna, che ha delle potenzialità enormi ma sono state trascurate.”

Oil&gas: il settore è in crisi. Il blocco delle ricerche deciso dal governo Conte 1 anno scorso ha bloccato gli investimenti. Voi siete fermi sul dire no alle trivelle quando tutto il mondo intorno dice puntiamo sul gas naturale come fonte energetica per la transizione. Come la mettiamo?

“Il nostro candidato Simone Benini ha ribadito il nostro no alle trivelle e domenica 12 gennaio faremo un incontro a Lido di Dante dove sono più chiari i danni provocati dalle trivelle al nostro territorio. Il nostro non è un no a tutto. In passato c’è chi ha pensato di venire a trivellare pagando 96 euro a kmq, sfruttando e rovinando il territorio per quattro lire. Quando sono aumentati improvvisamente i costi delle concessioni per kmq questi si sono tirati indietro adducendo la scusa che non li vogliamo far lavorare. Quando ti faccio pagare quattro lire va tutto bene, quando ti chiedo di pagare il giusto allora non va più bene. Questa storia delle concessioni è un alibi. Anziché volere riconvertire pensi soltanto a portarti a casa il tuo utile e del territorio ti disinteressi, perché quando non ti conviene più prendi e te ne vai. Così non va bene.”

Però non mi ha risposto sul gas naturale come fonte energetica utile per la transizione alle rinnovabili.

“Noi siamo per le rinnovabili, il gas naturale non è il futuro. Noi pensiamo a un’economia di riconversione senza trivelle. Le trivelle sono il passato.”

Nessuna fase di transizione quindi? Passiamo subito alle rinnovabili?

“Siamo già in ritardo sulle rinnovabili. La fase di transizione doveva già essere in atto e nel frattempo bisognava investire nelle rinnovabili, sta di fatto che non investono nelle rinnovabili, rimaste al palo. Per cui la transizione che cos’è? Sembra un altro alibi.”

Per le migliaia di addetti del settore voi che cosa proponete? Un sostegno di carattere sociale, aiuti alla riconversione? Che cosa?

“Quando parliamo di riconversione il costo non è zero, parliamo di investimenti privati e pubblici, di risorse destinate alla riconversione delle persone, ci saranno sgravi fiscali per chi investe e innova. Il lavoro sarà orientato verso le attività economiche nuove, della riconversione energetica appunto. Che crea posti di lavoro. Non si bruciano solo vecchi posti di lavoro, se ne creano di nuovi.”