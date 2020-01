Anche gli europeisti di Volt sostengono Bonaccini: parla il candidato Francesco Vuocolo

“Volt è un partito paneuropeo, cioè si presenta con lo stesso simbolo e lo stesso programma di base in tutti gli Stati dell’Unione Europea, adattandosi poi alle esigenze locali. Quello che noi vogliamo è un cambiamento del linguaggio politico e del modo di affrontare le cose. Non a caso, siamo stati i primi a preparare il programma elettorale e tra i pochi ad averlo pubblicato e reso visibile in modo molto semplice. Aspetto non indifferente visto che per altri partiti è praticamente impossibile trovarlo da qualche parte. Il nostro programma prevede tre pilastri fondamentali: sostenibilità; istruzione, formazione e lavoro; sanità.”

A parlare è Francesco Vuocolo, ravennate doc di 26 anni, studente universitario, uno dei tre candidati per la provincia di Ravenna (gli altri due sono Emanuela Serri e Luca Conficconi).

“Credo fortemente nell’importanza delle istituzioni regionali nel loro complesso e in particolare nel loro rapporto con l’Unione Europea. Le regioni possono diventare protagoniste assolute della comunità europea e per fare questo hanno bisogno di partiti e persone che possano esprimere al meglio queste potenzialità. Ho deciso di candidarmi con Volt perché non possiamo più sperare che le generazioni complici della distruzione del nostro futuro risolvano la situazione, perché non hanno intenzione di risolverla. I giovani devono riconquistarsi il proprio futuro partendo dal locale. L’Emilia-Romagna ha fatto tanto, ma bisogna assicurare una continuità a quanto fatto finora e un ulteriore sforzo per fare ancora di più per il benessere della nostra regione e dei cittadini Inoltre, sarà mia sfida personale assicurare una rappresentanza come si deve ai territori romagnoli, per combattere quel senso di lontananza che diversi romagnoli provano a livello regionale e per ricordare che la nostra regione si chiama Emilia-Romagna” conclude Francesco Vuocolo.