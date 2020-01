Bonaccini, Zingaretti e Franceschini sabato 18 gennaio a Ravenna per la campagna del Pd

In vista del rush finale della campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio, il Pd organizza sabato 18 gennaio due importanti appuntamenti a Ravenna portando sia il candidato Presidente Stefano Bonaccini, sia il segretario nazionale Nicola Zingaretti, sia il capo della delegazione del Pd al governo Dario Franceschini.

Ma procediamo con ordine. Un primo appuntamento è il programma sabato 18 gennaio alle 10.30 alla Sala Strocchi di Ravenna (Via Maggiore 71) sui progetti per la cultura e il turismo a Ravenna, con il Ministro dei beni culturali Dario Franceschini e l’Assessore regionale al turismo e candidato consigliere in Regione Andrea Corsini. Insieme a loro anche il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni e il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Sempre sabato 18 gennaio in serata alle 20.30 all’Almagià di Ravenna è in programma l’appuntamento clou dal titolo Per l’Emilia-Romagna con Michele de Pascale Sindaco di Ravenna, Stefano Bonaccini candidato Presidente della Regione e Nicola Zingaretti segretario nazionale dem.

Domenica 19 gennaio alle 17.30 sempre alla Sala Strocchi di Ravenna è programmato un incontro sulle proposte a sostegno delle donne con i candidati consiglieri Pd Andrea Corsini e Mirella Dalfiume, coordinatrice delle Donne democratiche; seguirà “METTITI COMODO”, divertente recital sul vissuto femminile.