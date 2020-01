Elezioni Regionali: attesa a Ravenna Giorgia Meloni per un flashmob in piazza del Popolo

Si avvicina a grandi passi la scadenza elettorale, il 26 gennaio è alle porte e per le varie liste è giunto il momento di far scendere in campo i nomi di grido della campagna elettorale. Fratelli d’Italia risponde all’appello con la leader del partito, la segretaria nazionale Giorgia Meloni, che nella tarda mattinata di venerdì 17 gennaio sarà a Ravenna.

Il primo appuntamento sarà, alle 12, con un flash mob in piazza del Popolo durante il quale rilascerà dichiarazioni alla stampa. Successivamente, tra le 12.15 e le 12.40 visiterà la Basilica di San Vitale e la Tomba di Dante in compagnia dell’On. Galeazzo Bignami coordinatore regionale del partito e dei candidati del collegio di Ravenna al consiglio regionale, Marta Farolfi, Vicesindaco di Brisighella e tutta la dirigenza locale del partito.

Alle 13 è attesa per un pranzo a buffet al ristorante Mille Lire presso il Salone dei Mosaici di piazza Kennedy.