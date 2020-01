Il 17 gennaio atteso a Ravenna il Ministro delle Pari opportunità e famiglia Elena Bonetti

Il Ministro delle Pari opportunità e famiglia Elena Bonetti, anche esponente di Italia Viva, sarà a Ravenna, venerdì 17 gennaio, per un incontro aperto al pubblico, dalle 20.30 nello spazio dibattiti all’interno del rinnovato Mercato Coperto, nel centro storico della città. Tema della serata sarà il cosiddetto “family act”, il pacchetto di interventi a favore di famiglie e persone previsto dalla Finanziaria 2019. Inoltre, l’evento sarà anche l’occasione per fare il punto sulla situazione politica sia a livello regionale sia nazionale, e per una riflessione su Italia Viva, nata poco più di tre mesi fa.

Interverrano anche il Deputato di Italia Viva, Marco di Maio, e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani. “Nelle ultime settimane – si legge nella nota di Italia Viva – il neonato partito ha già portato il proprio contributo nelle aule parlamentari e nelle scelte del Governo, con proposte sempre concrete, nel solco dello spirito fondante. Questo inizio anno non è da meno, infatti sono già previste due importanti iniziative: la prima Assemblea Nazionale di Italia Viva, prevista per il primo weekend di febbraio, e la presentazione della proposta del “piano SHOCK” per rilanciare l’economia del Paese, sbloccando i fondi già impegnati in centinaia di progetti e cantieri fattibili. Italia Viva ha già costruito un’ampia rete di persone, con esperienze spesso diversissime, che sta formando/delineando la struttura organizzativa del partito. Conta già migliaia di iscritti in tutto il Paese e centinaia di eventi su tematiche diverse ed azioni specifiche nella Regione Emilia-Romagna, dove il partito fondato da Matteo Renzi è schierato in maniera compatta a sostegno di Stefano Bonaccini nella corsa per la Presidenza della Regione”.