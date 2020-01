Elezioni regionali. Incontro con i candidati di Volt al Mercato Coperto di Ravenna

Sostenibilità ambientale, istruzione e formazione per la dignità del lavoro, sanità sono i tre pilastri attorno ai quali si declina in programma di Volt per la Regione Emilia Romagna.

Emanuela Serri, Francesco Vuocolo, e Luca Conficconi, candidati alle prossime consultazioni, si presentano giovedì 16 gennaio al Mercato Coperto di Ravenna, in piazza costa, dalle 19:30. L’ appuntamento punta a far conoscere agli elettori il programma di Volt per la Regione e per condividere idee e suggerimenti con la cittadinanza.

“Volt è una partito nato nel 2017 come reazione al populismo e alla brexit, fondato da giovani che, di fronte alla drammatica eventualità di dover rinunciare alla propria identità europea, hanno reagito con determinazione, organizzando un movimento paneuropeo, oggi articolato in partiti radicati nei contesti nazionali e locali.”, raccontano i candidati. “La partecipazione di Volt alle elezioni regionali in appoggio a Stefano Bonaccini è coerente con la nostra convinzione che l’Emilia-Romagna sia una regione virtuosa, governata secondo criteri di sostenibilità e inclusione condivisibili”.

I tre candidati ravennati saranno disponibili a rispondere alle domande della cittadinanza sui temi della campagna elettorale.