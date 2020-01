+Europa, Psi, Pri, Italia Viva e Azione di Ravenna: documento comune di sostegno a Stefano Bonaccini

Nevio Salimbeni Coordinatore di +Europa a Ravenna, Carlo Lorenzo Corelli Segretario Provinciale del PSI di Ravenna, Eugenio Fusignani Segretario Provinciale PRI a Ravenna, Roberto Fagnani Coordinatore di Italia Viva a Ravenna eFilippo Govoni Coordinatore di Azione il movimento di Carlo Calenda hanno sottoscritto un documento comune per appoggiare Stefano Bonaccini nelle elezioni del 26 gennaio in Emilia-Romagna.

“La qualità delle persone e il progetto politico fanno davvero la differenza. Per questo, +Europa-PSIPRI, Italia Viva e Azione sostengono Stefano Bonaccini nella corsa per le elezioni regionali in Emilia-Romagna, che si tengono domenica 26 gennaio. Una corsa importante per la Regione e per il Paese. Il mondo laico, europeista, democratico liberale e riformista appoggia il Presidente uscente Bonaccini perché, dopo 5 anni di sostanziale buon governo della Regione, si ripresenta con rispetto degli equilibri politici e con un programma serio e responsabile. – dicono nella dichiarazione congiunta – Per le forze laiche, europeiste, civiche e riformiste, infatti, le scelte non vengono fatte acriticamente ma valutando la qualità del lavoro svolto, il rispetto degli alleati e gli impegni futuri. Va quindi da sé che non si possono necessariamente riproporre le medesime alleanze in tutta Italia. Per esempio in Puglia +Europa, Italia Viva e Azione, che in Emilia-Romagna sostengono Bonaccini, hanno valutato di non appoggiare Michele Emiliano alla sua rielezione. Va ricordato che le elezioni in Puglia non si svolgono ora, ma fra oltre un anno. Resta però il dato politico: +Europa-PSI-PRI, Italia Viva e Azione sostengono assieme e convintamente il programma elettorale di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna.”