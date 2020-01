Giovani Democratici di Ravenna: Salvini mette alla gogna un ragazzo dislessico, la Lega chieda scusa

I Giovani Democratici di Ravenna prendono posizione in merito ai fatti accaduti il 15 gennaio, quando – dicono – “Salvini ha deciso di mettere alla gogna, pubblicando sui suoi social network, il video di un ragazzo affetto da disabilità mentre parla a un flash mob organizzato dalle Sardine” a San Pietro in Casale.

I Giovani Democratici di Ravenna vogliono così esprimere la loro vicinanza al ragazzo e al contempo chiedono le pubbliche scuse da parte della Lega. Il sito Repubblica online ha rilanciato il post di Salvini e riportato la notizia.

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/01/16/news/salvini_ridicolizza_un_ragazzo_sul_palco_delle_sardine_messo_alla_gogna_rischia_il_posto_di_lavoro_-245918525/?ref=RHPPLF-BH-I245901481-C8-P2-S1.8-T1

“Sergio è un ragazzo che è stato nostro ospite a settembre durante la Festa dell’Unità di Ravenna, come a noi anche a lui piace fare politica, manifestando per le proprie idee e rispettando sempre le opinioni altrui. – dicono i Giovani Democratici – Salvini però questo non è in grado di accettarlo e quindi decide di metterlo alla gogna del suo elettorato, un elettorato che se ne frega se Sergio è dislessico, un elettorato che non appena può ti colpisce dove più fa male, andando a minare le tue certezze e la tua passione. Noi come Giovani Democratici diciamo basta, si è oltrepassato ogni limite della decenza umana (i limiti della decenza politica sono già stati superati da tempo da parte di Salvini). Come Giovani Democratici chiediamo che la Lega chieda scusa per quanto successo e che chissà, magari, prenda anche le distanze da quello che ormai non è più un leader, ma un oppressore dei più deboli” conclude la nota.