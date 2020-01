Il Consiglio comunale di Ravenna ha bocciato la proposta di commissione d’indagine sugli affidi dei minori

Il 14 gennaio – proprio il giorno in cui è stata chiusa l’inchiesta giudiziaria “Angeli e Demoni” sui fatti di Bibbiano con una richiesta di rinvio a giudizio, per 108 capi d’accusa, di 26 persone, compreso il sindaco di quel Comune – il Consiglio comunale di Ravenna ha respinto a maggioranza la proposta avanzata fin dal 24 settembre 2019 dai gruppi consiliari di Lista per Ravenna, Lega Nord, CambieRà e Forza Italia, affinché fosse costituita una Commissione consiliare d’indagine per conoscere ed analizzare la natura e l’organizzazione della rete dei servizi per i minori che opera a Ravenna e sulle attività che vi svolgono gli educatori, gli assistenti sociali e altri operatori addetti” (http://www.comune.ra.it/Comune/Consiglio-Comunale/Gruppi-consiliari/Comunicazione-dei-Gruppi/Gruppo-Consiliare-Lista-per-Ravenna/Comunicati-interventi-e-iniziative/Costituire-una-commissione-di-indagine-sulla-tutela-dei-minori-e-delle-loro-famiglie).

Alvaro Ancisi, primo firmatario e relatore della proposta, con una nota vuole “specificare che il testo della nostra proposta è lo stesso con cui il 10 luglio scorso il Consiglio comunale di Forlì aveva approvato all’unanimità la medesima commissione d’indagine, costituita poi con la presidenza della Lega e la vicepresidenza dei Cinque Stelle, tuttora proficuamente in attività… Non c’è alcuna volontà di mettere in piedi un tribunale dell’inquisizione o di perseguire, per partito preso, chi opera all’interno dei servizi sociali. Quello che vogliamo mettere in luce, attraverso l’istituzione di questa Commissione, è il sistema degli affidi declinato nel nostro Comune, partendo dalla gravissima inchiesta di Bibbiano che ha investito a macchia d’olio l’intera Val D’Enza. L’idea è di rendere il servizio degli affidi il più efficiente ed efficace possibile, tenuto conto della professionalità e serietà dei tantissimi operatori che lavorano per la tutela dei più piccoli”.