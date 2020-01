La sardina ravennate Edoardo Caroli su Rai3: “Finché certe cose non cambieranno scenderemo in piazza”

Questa mattina la sardina ravennate Edoardo Caroli è stato ospite in diretta da Roma alla trasmissione Agorà su Rai 3, come portavoce nazionale delle sardine. La conduttrice Serena Bortone ho posto diverse domande a Caroli in un faccia a faccia con il ministro Gian Marco Centinaio, in quello che lo stesso Caroli ci ha raccontato al telefono essere stato “un confronto molto interessante”:

LE DOMANDE DELLA CONDUTTRICE

Secondo lei Salvini fa la vittima?

“Salvini è abituato a strumentalizzare ogni occasione. Lo ha fatto anche ieri con un ragazzo con problemi psichici che ha fatto un intervento ad una manifestazione delle sardine e che Salvini poi ha messo alla gogna mediatica sui suoi social. È una questione di rispetto. Se una persona vuole fare un intervento alle nostre manifestazioni è libera di farlo, non bisogna strumentalizzare. Salvini ha una grandissima responsabilità: nelle mani ha tantissimi voti, tantissime persone che lo seguono. Poi è sbagliato identificare le sardine come ‘sinistra’ per forza: ci sono tantissimi elettori anche del M5S che hanno partecipato alle piazze, e abbiamo ricevuto simpatia anche da tante persone che supportano la destra, una tra le tante Mara Carfagna. Non ha senso etichettare le persone, o etichettare i partiti: non dobbiamo essere nemici”.

Cosa critica e cosa apprezza del PD?

“È vero che si sono ritrovati a metà agosto con una legge di bilancio da approvare quindi necessitano di tempo per rivedere e abrogare i decreti sicurezza: noi gli diamo tempo, ma finché certe cose non cambieranno le sardine scenderanno in piazza”.

Per rivedere la trasmissione: https://www.raiplay.it/raiplay/programmi/agora

Le Sardine di Ravenna si preparano alla manifestazione di Bologna

Pif, Subsonica, Afterhours, Willie Peyote, Rumba de Bodas, Vasco Brondi, Altre di B e altri ancora: si allarga il novero dei protagonisti della manifestazione nazionale delle Sardine in programma a Bologna in Piazza VIII Agosto domenica 19 gennaio a partire dalle ore 15.00. La manifestazione reca come titolo “Bentornati in mare aperto” e così, a una settimana esatta dal voto per le elezioni regionali del 26 gennaio, le Sardine provano a dare un’altra scossa alle coscienze degli elettori per portarli al seggio con lo scopo – più volte dichiarato dagli organizzatori – di battere nelle urne la Lega e Salvini. Anche le Sardine di Ravenna si stanno organizzando per andare a Bologna e qualcuno propone sulla pagina Facebook di ritrovarsi alla stazione di Ravenna con tanti simboli delle sardine da portare in gruppo in piazza a Bologna.

Edoardo Caroli ha spiegato che le Sardine di Ravenna non organizzeranno un qualcosa di specifico per Bologna: “Molti di noi si ritroveranno alla stazione di Ravenna per andare insieme ma molti altri raggiungeranno Bologna autonomamente. Come Sardine crediamo nell’auto-organizzazione e nella spontaneità, non abbiamo l’idea di dover organizzare tutto.”