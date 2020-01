Necki (E-R Coraggiosa): “Situazione treni e pendolari? Ecco le nostre proposte”

Edward Jan Necki, Candidato al Consiglio Regionale Emilia Romagna Coraggiosa, parla della situazione treni e pendolari:

-“i pendolari della linea Rimini-Bologna sono riuniti in un comitato pendolari Rombo che cerca di portare le istanze degli stessi pendolari ai tavoli della Regione;

– la Regione ha costituito da anni il comitato Crufer, che al momento non ha dato gli esiti sperati;

– sulla linea permangono da anni condizioni critiche legate ai ritardi, sovraffollamento, manutenzione, composizione delle carrozze inadeguata al numero di passeggeri specie negli orari pendolari e nelle giornate a ridosso degli spostamenti studenti/lavoratori (weekend, lunedì);

– in questi anni le segnalazioni alla Regione hanno prodotto la risposta dell’introduzione dei nuovi treni Rock e Pop, che non possono bastare per garantire un servizio pubblico efficiente ma sono un piccolo passo;

Emilia Romagna Coraggiosa per questo chiede:

– “trasporto gratuito sui mezzi pubblici a tutti gli under 26;

– monitoraggio costante del livello di servizio Trenitalia, delle composizione delle carrozze e della manutenzione dei treni. È assolutamente scontato che avere nuovi treni ma poi carrozze inadeguate al numero dei passeggeri o manutenzione latente sia assolutamente inutile;

– analisi dell’utilizzo degli abbonamenti per le frecce sulla linea adriatica e studio di soluzioni per garantire ai pendolari di accedere a questi treni a condizioni vantaggiose;

– Maggior coinvolgimento con Trenitalia nella definizione di nuovi treni nelle tratte che impattano sul trasporto pendolare;

– miglioramento degli orari della linea per Ravenna: ci sono ancora criticità introdotte l’anno passato col nuovo orario che devono essere risolte insieme ai sindaci delle città interessate;

– Coinvolgimento degli utenti (i pendolari) nei progetti quale quello della rigenerazione della stazione di Faenza”.