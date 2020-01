Ravenna. Porto, Oil&gas e collegamenti: incontro in Confimi di +Europa e PRI

Si terrà venerdì 17 gennaio, alle ore 17, nella sede di Confimi Romagna (associazione di imprese manifatturiere) in via Maestri del Lavoro, 42/F a Fornace Zarattini l’incontro dei candidati repubblicani in +Europa per le prossime elezioni regionali.

L’incontro, al quale sono invitate le imprese aderenti a Confimi e tutta la realtà economica del territorio, affronterà problematiche più che attuali quali le prospettive del porto, la difesa intransigente del comparto Oil&Gas e dei suoi occupati e la necessità di collegamenti più diretti tra Ravenna e l’Europa. Intervengono Mauro Basurto, segretario generale di Confimi, Renzo Righini, consigliere Confimi, Marco Migliorelli, vicepresidente nazionale di Confetra (confederazione italiana dei trasporti e della logistica), Giannantonio Mingozzi, Presidente di TCR; concluderanno Stefano Ravaglia, rappresentante dell’Edera in +Europa e Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna con delega al porto.