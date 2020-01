Schiano e Gallonetto (M5S): Ravenna città d’arte, ma colpevolmente sottovalutata

“I ravennati custodiscono un patrimonio artistico unico al mondo, una ricchezza composta da ben otto monumenti che, sin dal 1996, fanno parte della Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Eppure questo sembra non bastare!” dichiarano i candidati pentastellati al Condiglio Regionale, Giancarlo Schiano e Igor Gallonetto.

“Un patrimonio dell’umanità non può essere solo un punto sulla mappa dell’itinerario turistico, deve diventare luogo di aggregazione sociale e culturale, deve essere il faro che attira a sé giovani, stranieri e studenti! – affermano Schiano e Gallonetto – Per farlo però bisogna spezzare quella routine di eventi organizzati da anni attraverso il così detto “piano di gestione del sito” che ad oggi non bastano più. Vanno coinvolti sempre più gli operatori del settore turistico, lasciati da troppo tempo al loro destino.”

“Come si pretende – concludono Gallonetto e Schiano – di conoscere e programmare un settore strategico come il turismo, senza ascoltare chi, come imprenditori, operatori, albergatori e ristoratori, ha il polso costante del presente. Impensabile non ascoltare chi come loro ha una visione completa del mercato, a dispetto di una miopia presuntuosa che spesso la politica dimostra ed ha dimostrato, imponendo scelte opposte alle indicazioni degli addetti ai lavori!”