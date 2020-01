Venerdi’ 17 gennaio Virginio Merola presenterà a Lugo il suo libro ‘’La regione orizzontale. Persone, lavoro, diritti l’Emilia-Romagna insiste” (Pendragon Editore). Alle 20.30 il sindaco di Bologna sarà alla Sala Baracca della Rocca (piazza Martiri 1) di Lugo. Per l’occasione Virginio Merola dialogherà con il sindaco di Lugo Davide Ranalli e la candidata alle elezioni regionali Mirella Dalfiume su diritti, lavoro e sull’impegno della regione Emilia-Romagna e degli enti locali per mantenere alto il livello dei servizi offerti.

Si tratta del secondo incontro organizzato dal gruppo consiliare del PD di Lugo, dopo la presentazione del libro ‘’Un’anima’’ con l’autore Gianni Cuperlo che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone. ‘”Con l’iniziativa di sabato scorso abbiamo cercato di uscire – spiega il capogruppo PD in consiglio comunale Gianmarco Rossato – dalla politica urlata fatta di slogan e semplificazioni per alzare lo sguardo e ragionare a fondo sui temi fondamentali della nostra società e del nostro tempo e questo è quanto proveremo a fare anche venerdì 17 gennaio con Virginio Merola quando partendo dal suo libro analizzeremo quali sono le sfide all’orizzonte per il nostro territorio e per la regione Emilia-Romagna”.