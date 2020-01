Donati (LpRa): “Ravenna, l’unica in regione senza alta velocità”

“Uno degli aspetti che limita fortemente lo sviluppo della nostra città – Dichiara Stefano Donati, Candidato alle elezioni regionali per la Lista Civica della Borgonzoni e Consigliere Territoriale di Lista per Ravenna nel Centro Urbano– è dato dalla carenza di infrastrutture e collegamenti stradali e ferroviari che risultano inadeguati alle reali esigenze. Ravenna è l’unico capoluogo di Regione dove non è prevista alcuna fermata dell’alta velocità. Per gli utenti che utilizzano i treni, per lavoro o per turismo, non è accettabile rassegnarsi ad utilizzare una linea ferroviaria che, nella maggior parte dei casi, impiega un’ora e un quarto nel tratto da Bologna a Ravenna, in considerazione delle numerose fermate intermedie. Questa grave lacuna infrastrutturale, è di per sé sufficiente a comprendere l’handicap nella capacità di sviluppo che la città è costretta asubire. E contestualmente, dal commercio, all’industria, fino al turismo, tutto viaggia con il freno a mano tirato”.

“Per il mondo produttivo – avanza Donati – la rapidità dei collegamenti è diventata una qualità imprescindibile. Servizi di livello internazionale e infrastrutture efficienti generano sempre ricchezza. L’alta velocità ha per noi una valenza strategica, in quanto sarebbe in grado di servire tutta la parte costiera che va dai lidi nord fino a Cervia, oltre ad essere un collettore necessario per la città di Ravenna. E’ certamente imprescindibile per il turismo nel periodo estivo e in occasione di importanti manifestazioni o eventi. Ma la nostra richiesta è che si prevedano linee di alta velocità con frequenza programmata per l’intero anno solare. Auspichiamo e siamo convinti che Lucia Borgonzoni governerà questa regione, ma ci confronteremo con chiunque per chiedere concretamente e con urgenza che la regioneEmilia-Romagna si prenda l’impegno di avviare subito un tavolo di confronto con Trenitalia. Ed ora più che mai, su questa proposta, è necessario il sostegno di tutto l’apparato produttivo del nostro territorio e delle associazioni di categoria che hanno l’occasione finalmente di dimostrare con i fatti l’utilità stessa della loro esistenza”.