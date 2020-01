Giorgia Meloni infiamma i supporter di Fratelli d’Italia nel tour in centro a Ravenna

Piccolo bagno di folla per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, oggi 17 gennaio a Ravenna per la campagna elettorale regionale. Meloni era attesa alle 12 per un flash mob in Piazza del Popolo ma è arrivata alle 12.45, perché prima si è fermata a rendere omaggio alla Tomba di Dante e a parlare con i giornalisti al seguito. Una volta in piazza, la gente si è stretta a lei, sono partiti gli applausi e le urla di incitamento: “grande Meloni”, “vai Giorgia” oppure “vieni più spesso a Ravenna”. La folla è diventata ressa, con almeno duecento e forse più persone al seguito. Giorgia Meloni ha dispensato strette di mano, sorrisi e selfie a molti suoi sostenitori e ai curiosi venuti a vedere questa leader in ascesa di un partito in crescita, che ormai insidia perfino il primato di popolarità a Matteo Salvini nel centrodestra.

Un piccolo gruppo di contestatori cerca di farsi sentire gridando un vaffa, ma nessuno se ne accorge. Il corteo sfila verso il Salone dei Mosaici in Piazza Kennedy, dove è stato organizzato un buffet elettorale per circa 150 persone, fra le splendide pareti musive novecentesche che ritraggono – fra gli altri – anche Giulio Cesare con il volto di Benito Mussolini. Lei entra nel salone senza prestare attenzione al mosaico e si ferma a parlare qualche minuto con i giornalisti, prima di dedicarsi al pranzo con i suoi sostenitori.

Le chiediamo che cosa pensa del fatto che la rivista Times l’abbia collocata fra le 20 personalità che possono cambiare il mondo nel 2020 e lei risponde che la cosa non la imbarazza, piuttosto la preoccupa.

Sul voto in Emilia-Romagna dice che si aspetta per Fratelli d’Italia un buon risultato, migliore di quello delle elezioni europee del 26 maggio 2019: è convinta che il suo partito aumenterà i consensi, vede crescere l’entusiasmo, la voglia di cambiare dei cittadini romagnoli e l’attenzione per le proposte di Fratelli d’Italia, “un partito che è sempre stato coerente, serio, non ha mai modificato le proprie alleanze, che fa proposte credibili come quella del blocco navale al largo della Libia per fermare il traffico di migranti, proposta che adesso fa anche l’Europa.” Aggiunge che Fratelli d’Italia sta diventando un partito di riferimento per molti “perché i cittadini sanno che se votano per noi, noi non tradiremo il loro voto: per questo stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato.”

Sull’esito del voto in Emilia-Romagna non dà numeri e non si sbilancia, perchè “le battaglie prima si combattono e poi si fanno i conti” ma è convinta che “la vittoria sia alla portata” e questa convinzione è accresciuta dal “nervosismo dei nostri avversari che parlano più di noi che delle cose che hanno fatto loro, evidentemente questo tradisce sondaggi preoccupanti per la loro parte.”

“Dicono che non è un test nazionale il voto in Emilia-Romagna – aggiunge Meloni – ma in genere si dice così quando si sa che si perde. Lo dicevano anche in Umbria.”

È convinta che il suo partito sarà determinante per la vittoria del centrodestra e sottolinea la compattezza della squadra della coalizione attorno alla candidata della Lega Lucia Borgonzoni. Poi parla di alcuni temi programmatici, in particolare della vocazione produttivistica di Fratelli d’Italia: “Siamo a fianco di chi lavora e fa impresa, perché prima di tutto bisogna creare lavoro”. E poi affronta di sfuggita il tema del potenziamento delle infrastrutture importante soprattutto a Ravenna e il tema del sostegno alle famiglie.