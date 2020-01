I candidati di Emilia Romagna Coraggiosa a Lugo e Alfonsine

In vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio, i candidati di Emilia Romagna Coraggiosa saranno a Lugo e Alfonsine per due incontri di presentazione con gli elettori.

Domani, sabato 18 gennaio dalle ore 10 alle 12:30, a Lugo, presso il Salone del Centro Sociale Il Tondo in Via Lumagni 30, si terrà la presentazione dei candidati

Luca Ortolani (capolista) e Isabella Marchetti. Sarà presente il sindaco di Lugo, Davide Ranalli e al termine interverrà il Sen. Vasco Errani.

Il giorno seguente, domenica mattina 19 gennaio, i due candidati saranno ad Alfonsine, alle ore 10:00 presso Palazzo Marini in via Roma 10. Concluderà la manifestazione il Sen. Vasco Errani.