Bonaccini, Zingaretti e Franceschini sabato 18 gennaio a Ravenna per la campagna del Pd

In vista del rush finale della campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio, il Pd organizza sabato 18 gennaio due importanti appuntamenti a Ravenna portando sia il candidato Presidente Stefano Bonaccini, sia il segretario nazionale Nicola Zingaretti, sia il capo della delegazione del Pd al governo Dario Franceschini.

Il primo appuntamento è in programma sabato 18 gennaio alle 10.30 alla Sala Strocchi di Ravenna (via Maggiore 71) sui progetti per la cultura e il turismo a Ravenna, con il Ministro dei beni culturali Dario Franceschini e l’Assessore regionale al turismo e candidato consigliere in Regione Andrea Corsini. Insieme a loro anche il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni e il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Sempre sabato 18 gennaio in serata alle 20.30 all’Almagià di Ravenna è in programma l’appuntamento clou dal titolo Per l’Emilia-Romagna con Michele de Pascale Sindaco di Ravenna, Stefano Bonaccini candidato Presidente della Regione e Nicola Zingaretti segretario nazionale dem.

Domenica 19 gennaio alle 17.30 sempre alla Sala Strocchi di Ravenna è organizzato un incontro sulle proposte a sostegno delle donne con i candidati consiglieri Pd Andrea Corsini e Mirella Dalfiume, coordinatrice delle Donne democratiche; seguirà “METTITI COMODO”, divertente recital sul vissuto femminile.