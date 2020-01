Elezioni regionali: risultati “in diretta” sui due portali web dell’Assemblea legislativa

Due portali web, un unico obiettivo: mettere in condizione la stampa e i cittadini di non perdersi neppure per un istante lo spoglio e il destino dei vari candidati. Sarà questo lo sforzo di servizio dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, dove da giorni un team “interforze” composto da esperti di statistica e informatica, tecnici, addetti alla logistica e naturalmente anche giornalisti sta lavorando alla messa a punto di una sala stampa dove dalla sera di domenica 26 gennaio sia possibile consultare voti e percentuali e vivere l’inevitabile emozione della competizione elettorale.

www.assemblea.emr.it, il sito ufficiale del parlamento regionale, sarà il portale per conoscere i risultati dei candidati presidente e delle liste su base regionale e circoscrizionale.

www.cronacabianca.eu, sarà la porta web a cui bussare per il voto di preferenza, per sapere chi avrà conquistato i 50 posti da consigliere regionale su circa 750 pretendenti nelle nove circoscrizioni della regione, che corrispondono alle altrettante province geografiche dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini.

Il sito www.assemblea.emr.it è dedicato ai risultati dei sette candidati alla carica di presidente della Regione e delle 17 liste che li sostengono. I dati sono consultabili in tempo reale sia con visualizzazione del riepilogo regionale dei voti assoluti e delle relative percentuali sia tramite ricerca dettagliata, per candidati presidente e per liste, nelle nove circoscrizioni provinciali e nei comuni di ciascuna provincia, con indicazione del numero delle sezioni scrutinate.

Il sito www.cronacabianca.eu offre un focus sulle preferenze dei circa 750 candidati alla carica di consigliere regionale e proiezioni sulla possibile composizione dell’Assemblea legislativa. I candidati a consigliere compaiono in ordine decrescente di preferenze. I risultati sono consultabili in tempo reale e sono visualizzabili attraverso ricerca del candidato per cognome e nome, per lista d’appartenenza e per circoscrizione provinciale con dettaglio al singolo comune.

Una sezione del sito è dedicata al confronto tra i voti assoluti conseguiti dai candidati a presidente della Regione e quelli delle rispettive liste, sia nell’intero territorio regionale sia nelle singole circoscrizioni provinciali. Le proiezioni sulla possibile composizione del parlamento regionale, che mostrano i seggi in quel momento attribuibili alle liste e i nomi dei potenziali eletti, vengono pubblicate grazie alle elaborazioni statistiche degli esperti della Regione. Si tratta di ipotesi al servizio di necessità giornalistiche su dati non validati fino alla proclamazione ufficiale da parte dei Tribunali circoscrizionali e della Corte d’Appello regionale.