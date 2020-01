La proposta della candidata leghista Samantha Gardin: “Reef ball contro l’ingressione marina”

“La nostra spiaggia ed il nostro mare sono risorse importantissime, volano per la crescita economica del territorio Ravennate, tuttavia, è necessario, proprio perché sono risorse, che vengano curate e manutenute”. La candidata della Lega alle prossime regionali del 26 gennaio, Samantha Gardin, punta sul turismo per la Ravenna che verrà.

“E’ quanto mai fondamentale e urgente – continua – provvedere alla tutela della spiaggia contro l’ingressione marina, ma non solo: in qualità di consigliere comunale avevo presentato un ordine del giorno in consiglio nel quale volevo che si analizzasse l’opportunità di introdurre lo strumento dei “Reef ball”, strutture rifugio grazie ai fori laterali e a una cavità centrale che determinano anche l’insorgere di getti, vortici e turbolenze che favoriscono il ripopolamento ittico e la protezione dei litorali. Tuttavia, inspiegabilmente, tale proposta venne bocciata” attacca la candidata.

“I vantaggi connessi alla realizzazione di una barriera in Reef Ball risiedono, inoltre, nell’economicità dell’intervento, nella facile realizzazione e posa in opera dei moduli e, soprattutto nel basso impatto paesaggistico. Insieme al progetto “Stradelli”, le idee per il rilancio della spiaggia ravennate, di certo, non mancano. Quello che manca è un piano della Regione volto a mantenere le spiagge perché i ripascimenti costano tanto servono a poco. Anzi, possono anche essere dannosi: se si utilizza sabbia piena di argilla, questa crea danni importanti in quanto forma delle specie di strisce impermeabili che permettono all’acqua di erodere, da sotto, la piaggia, col risultato che la prima mareggiata si porterebbe via tutto. Insomma, il lavoro non manca, così come le idee. Ora l’importante è mandare a casa il Pd, prenderci la Regione e fare il bene dei cittadini emiliano-romagnoli” conclude Gardin.