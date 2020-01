Il Ministro Dario Franceschini a Ravenna per sostenere la candidatura di Andrea Corsini (Pd)

Tante persone alla Sala Strocchi, in via Maggiore a Ravenna, per prendere parte questa mattina, 18 gennaio, all’appuntamento organizzato dal Partito Democratico ravennate che ha visto la partecipazione del Ministro dei beni culturali Dario Franceschini a sostegno dell’assessore regionale al turismo e candidato consigliere in Regione alle elezioni del 26 gennaio, Andrea Corsini.

Durante l’incontro, a cui hanno preso parte anche il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, sono stati illustrati i risultati ottenuti in questi anni e presentati i progetti per promuovere la cultura e il turismo a Ravenna.

Il ministro ha parlato anche del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri istituita ieri dal Consiglio dei Ministri – su proposta dello stesso Franceschini – per il 25 marzo. Il ministro ha detto che farà il possibile per essere a Ravenna il 25 marzo, ribadendo l’importanza del messaggio che veicola il Sommo Poeta, ancora attualissimo. “Dante – aveva già ribadito ieri Franceschini – ricorda molte cose che ci tengono insieme: Dante è l’unità del Paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l’idea stessa di Italia”.

“La collaborazione con il Ministro Franceschini in questi anni è stata proficua, insieme abbiamo lavorato per il Piano Strategico Nazionale del Turismo, per sviluppare progetti per incrementare l’attrattività turistica e quindi produrre posti di lavoro e ricchezza per il nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Corsini, che ha poi proseguito – . In questi anni abbiamo incrementato i flussi turistici in Regione e siamo pronti a lavorare per incrementare gli investimenti, dopo aver vinto le elezioni del 26 gennaio”.