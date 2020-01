Conferenza aperta della Lista E- R Coraggiosa con ospite il Ministro della Salute, Roberto Speranza

Lunedì 20 gennaio, dalle ore 16:30 alle 17.30, avrà luogo, presso l’hotel Ala d’Oro a Lugo, una conferenza stampa aperta al pubblico a cura della Lista Emilia Romagna Coraggiosa, con la partecipazione dei Candidati Coraggiosi Luca Ortolani ed Edward Necki e del Ministro della Salute, on. Roberto Speranza. La conferenza stampa sarà dedicata al programma Ministeriale di rilancio della sanità pubblica, anche in riferimento alle problematiche e alle criticità del Presidio Ospedaliero lughese.

L’incontro sarà preceduto da un momento riservato, che si svolgerà dalle ore 16:00 alle 16:30, nel corso del quale i candidati Coraggiosi Luca Ortolani ed Edward Necki ed il portavoce del gruppo civico Partecipazione sociale, Gilberto Minguzzi, incontreranno, insieme al Ministro, il Direttore Sanitario dell’H di Lugo, Dott. Paolo Fusaroli, il Presidente della Conferenza Territoriale Socio- Sanitaria, Michele de Pascale, il Sindaco di Lugo Davide Ranalli, la Presidentessa della Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eleonora Proni ed il delegato alla Sanità dell’Unione dei Comuni, Luca Piovaccari.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate al Ministro le problematiche connesse con la valorizzazione delle eccellenze vantate dal servizio ospedaliero lughese e con la necessità di superare la cronica insufficienza di personale, che grava in particolare sul Pronto Soccorso e sul reparto di Medicina Generale, oltreché in modo orizzontale su tutti i reparti, con l’effetto di un elevato turn over dei medici.