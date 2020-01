Roberto Speranza a Lugo, Pierluigi Bersani a Rimini a sostegno dei candidati di Emilia Romagna Coraggiosa

Ultimi scampoli di campagna elettorale per tutti i partiti in lizza per le elezioni regionali del 26 gennaio. Questi gli appuntamenti con i leader nazionali per la lista Emilia Romagna Coraggiosa, che sostiene il candidato presidente Stefano Bonaccini, in provincia di Ravenna e Rimini per lunedì 20 gennaio.

LUGO: Conferenza stampa con il Ministro della Salute, On. Roberto Speranza e i candidati alle 16.30, all’Hotel Ala D’oro, via Matteotti 56.

RIMINI: Pierluigi Bersani e i candidati riminesi. Si parlerà di “Lavoro e tranizione ecologica” alle 17.30 con la giornalista Elide Giordani che intervisterà Pierluigi Bersani alla Sala del Buonarrivo in Corso d’Augusto, 231.