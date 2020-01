Circa 500 persone un po’ infreddolite hanno aspettato pazientemente per un’ora e poi accolto con un boato Matteo Salvini a Cervia, sotto la Torre San Michele, oggi domenica 19 gennaio. Quando il leader del Carroccio si è presentato stava parlando il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone e prima di lui aveva preso la parola il deputato Claudio Durigon. Subito è partita l’aria “vincerò” che accompagna Salvini ormai come un mantra ai suoi comizi e sono partiti i vari cori che fanno da corollario ai bagni di folla del “Capitano” fra i suoi fan in giro per l’Italia. Perché ormai lo schema collaudato è quello di un raduno pop più che di un appuntamento politico, con la folla osannante che vuole vedere, ascoltare, toccare, farsi un selfie con la star, l’idolo. Questo è il fenomeno Matteo Salvini per i suoi.

Certo a Cervia – complice il generale inverno – stavolta non c’era la marea di gente di 5 mesi, quando il leader della Lega sembrava il dominus della politica italiana, aveva eletto per qualche giorno il Papeete di Milano Marittima dell’amico Casanova come sede o centro della sua azione politica estiva mentre si stava apprestando ad aprire la crisi di governo. Allora c’era un clima più caldo in tutti i sensi. Un clima di festa e di euforia. E in quella serata di agosto era andata in scena quasi una rappresentazione di onnipotenza, con un Salvini che sembrava inarrestabile e invincibile.

di 23 Galleria fotografica Cervia, domenica 19 gennaio, comizio di Matteo Salvini presso la Torre San Michele









Stavolta, c’è molta meno gente e il clima è certamente carico, ma non è così euforico. Lo stesso Salvini appare meno pimpante del solito, forse è stanco per i tanti appuntamenti di questa campagna elettorale tambureggiante. Sta di fatto che parla a braccio per pochi minuti. Una decina in tutto. Molto meno che ad agosto. E molto meno che nella serata del 5 dicembre nella vicina Ravenna.

Il canovaccio del breve comizio è quello solito, oramai ha superato la prova di cento piazze. “Il 26 sarà una giornata storica perché libereremo l’Emilia-Romagna” dice ai suoi, a cui chiede da capopopolo “volete scrivere la storia?” e il suo popolo, come da copione, risponde sì come un sol uomo.

Tesse le lodi della Romagna e annuncia fra gli applausi che la prossima estate tornerà in vacanza a Milano Marittima perché “come si sta bene in Romagna non si sta bene da nessuna altra parte”. Chiede ai suoi di non mollare perché bisogna “mandare a casa questo governo che ci sta massacrando con le tasse” e cita con irrisione la nuova “tassa sull’ombra che si sono inventati, per colpire verande e balconi.”

Poi attacca il modello Emilia-Romagna dove, dice, “per lavorare occorre avere una tessera di partito in tasca: con noi lavora chi se lo merita.” Quindi un passaggio flash sulla Bolkestein (“la spiaggia della Romagna deve essere dei romagnoli”) e un altro sulla pesca (“non romperemo i coglioni a chi va a pesca in mare”).

Passa a Quota 100 dicendo che “per cancellarla dovranno passare sui nostri corpi” per arrivare al tema caro dell’immigrazione accennando alla vicenda della nave Gregoretti: “Ho difeso il mio paese e i suoi confini, vado a processo a testa alta, vi voglio in tribunale insieme a me, voglio vedere con che faccia un giudice dirà che sono un criminale.”

Brevi accenni a Muccioli, Pantani, Simoncelli e Bibbiano e poi il gran finale con “hanno paura, stiamo per mandarli a casa”, “l’Emilia-Romagna sarà finalmente una terra prospera, libera e sicura”. E poi “viva la Romagna, viva l’Italia, viva la democrazia” mentre partono le note di Romagna mia. Infine, selfie a volontà. Poi via a San Pietro in Vincoli, dove lo attendono le Sardine di cui qui a Cervia non c’era traccia.