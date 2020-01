Agenda elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio

APPUNTAMENTI DI OGGI LUNEDÌ 20 GENNAIO – La candidata della Lega e del centrodestra alla guida della Regione Lucia Borgonzoni sarà oggi alle 12 in visita alla sede di Molino Spadoni Spa con il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. L’appuntamento è presso lo stabilimento di Via Ravegnana 746, a Coccolia di Ravenna.

Sempre oggi alle 18.30 presso la sala convegni della Compagnia Portuale di Ravenna (in via Antico Squero) convegno Pd su “Il Porto e il lavoro crescono e migliorano insieme” con la partecipazione del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del candidato Pd alla Regione Gianni Bessi e con la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA – Una conferenza stampa di Europa Verde è in programma domani martedì 21 gennaio a Ravenna per la presentazione della lista e delle proposte di Europa Verde, la formazione ambientalista che sostiene Stefano Bonaccini, per la svolta verde in Emilia-Romagna e Ravenna. Interverranno Matteo Badiali coportavoce nazionale dei Verdi ed Elena Grandi coportavoce nazionale dei Verdi. Saranno presenti l’europarlamentare Vula Tsetsi e i quattro candidati della circoscrizione di Ravenna: Linda Maggiori, Roberto Papetti, Dino Tartagni e Fernanda Useri. La conferenza stampa si terrà alle ore 10.30 al Caffè Belli in via Guerrini a Ravenna.

Stefano Bonaccini candidato Presidente della Regione del Pd e del centrosinistra sarà a Castel Bolognese mercoledì 22 gennaio alle ore 15.00 presso la Pasticceria Il Portico (Via Emilia Interna, 86) per un aperitivo-incontro con gli elettori.

La Lega terrà la chiusura della sua campagna elettorale regionale proprio a Ravenna, venerdì 24 gennaio, con una kermesse che dovrebbe andare avanti per tutta la serata. Saranno presenti oltre ai candidati locali anche Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini. Non è ancora stata definita la location, che potrebbe essere comunque la centrale Piazza del Popolo.