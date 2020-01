Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia): tutelare di più i nostri agricoltori anche dai furti

“Il settore agricolo ormai da anni si trova ad affrontare tutta una serie di difficoltà dovute non solo a fattori esterni quali la cimice asiatica che annualmente provoca danni ingenti, i cambiamenti climatici che, fra siccità o grandinate, rendono spesso invendibile parte del raccolto, per non parlare delle direttive europee sempre più stringenti e spesso penalizzanti. Oltre a questo si va ad aggiungere un ulteriore elemento che non solo crea danni economici, ma anche insicurezza. Mi sto riferendo al numero sempre più elevato di furti sia di macchinari agricoli che di gasolio a danno degli agricoltori che, avendo spesso le loro aziende in zone isolate, sono soggette ad un rischio più alto di subire furti. L’ultimo, ma la lista sarebbe lunga, è avvenuto nelle campagne di Russi con un danno di oltre 100 mila euro. È risaputo che l’agricoltura è un settore che dà lavoro, nella nostra provincia, a migliaia di persone e non è tollerabile che in un periodo di crisi come quello attuale si debbano aggiungere questi ulteriori problemi che vanno ad indebolire il settore agricolo, già provato da molte difficoltà. Noi chiediamo che si ponga al più presto un argine a questi atti predatori aumentando i controlli e presidiando il territorio.” Così Alberto Ferrero Candidato consigliere regionale per Fratelli d’Italia.