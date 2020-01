Ravenna, si riunisce domani il Consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 21 gennaio, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta si svolgerà la trattazione del question time “Va in Regione il dirigente dell’Ambiente. Si apre un vuoto nel già deficitario organico di questo servizio”.

A seguire ci sarà l’informativa in merito alla concessione di contributi straordinari ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del regolamento per la concessione di contributi nel secondo semestre 2019. Successivamente saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Concessione impianto sportivo Remo Fiumana di Roncalceci per manifestazione religiosa”; “Pedonalizziamo la zona del battistero degli Ariani”; “Forese: potenziare il trasporto pubblico per aumentare la coesione sociale”; “Ravenna capitale del running”; “Ospedale di Ravenna urge rendere i bagni e le docce fruibili dai disabili”; “Morbo di Crohn. Disparità di servizio pubblico su farmaci di pari prescrizione”.

Sarà poi discussa la seguente proposta di deliberazione: “Conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Cesare Moisè Finzi”. A seguire saranno presentate tre mozioni: “Per l’adeguamento e la messa in sicurezza della via Baiona”; “Maggiore sicurezza in via Zalamella” e “Per la manutenzione e la messa in sicurezza di via Frignani”. Gli ordini del giorno di questa seduta saranno: “Riconoscimento della fibromialgia da parte dello Stato italiano”; “Creazione di un portale dedicato ai servizi per studenti”.