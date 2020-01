Agenda elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio: gli appuntamenti in programma

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO – Oggi dalle 9,00 in Piazza del Popolo a Faenza, si terrà un banchetto straordinario del M5S in occasione delle elezioni regionali. Dalle ore 12 circa sarà presente il candidato Presidente Simone Benini insieme ai senatori 5 Stelle Michela Montevecchi e Giovanni Endrizzi. Nel pomeriggio alle ore 15 presso il Caffé Solito Posto (Via Giuliano da Maiano 36 a Faenza) incontro candidato Presidente del M5S Simone Benini e il senatore Giovanni Endrizzi, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, per approfondire il tema del contrasto al gioco d’azzardo, della posizione del M5S e dei punti salienti del programma per la Regione.

Oggi alle 10,00 il candidato repubblicano, Stefano Ravaglia, della lista +Europa,Pri,Psi, sarà presente in TCR, poi alle 11,00 sarà al mercato di Castiglione di Ravenna con successivo aperitivo presso la locale sezione PRI “G. Mazzini”, alle 15,00 sarà a Faenza presso la sede del Rione Verde all’incontro promosso dai Sindacati dei Pensionati. Alle 17,15 sarà in Confcommercio all’incontro con gli organismi provinciali dell’Associazione. Seguirà alle 20,00 presso la sezione PRI di San Pietro in Campiano (Centododici Cafè – via del Sale 112) l’incontro pubblico con i candidati Pri Stefano Ravaglia e Laura Beltrami sui temi TRIVELLE DIFESA IMPRESE, AMBIENTE,SICUREZZA, RAPPORTI CON LA REGIONE. La giornata dell’Edera si concluderà alle ore 21,00 presso Hotel Mattei a Ravenna con l’incontro con le Associazioni Venatorie.

Una conferenza stampa di Europa Verde è in programma oggi martedì 21 gennaio a Ravenna per la presentazione della lista e delle proposte della formazione ambientalista che sostiene Stefano Bonaccini, per la svolta verde in Emilia-Romagna e Ravenna. Interverranno Matteo Badiali coportavoce nazionale dei Verdi ed Elena Grandi coportavoce nazionale dei Verdi. Saranno presenti l’europarlamentare Vula Tsetsi e i quattro candidati della circoscrizione di Ravenna: Linda Maggiori, Roberto Papetti, Dino Tartagni e Fernanda Useri. La conferenza stampa si tiene alle ore 10.30 al Caffè Belli in via Guerrini a Ravenna.

Oggi, Fabio Servidei, uno dei candidati della provincia di Ravenna per il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità, sarà presente al mercato di Faenza per parlare coi cittadini di tutela dell’ambiente, del territorio e delle forme di vita in esso presenti.

Alle ore 20.30 presso l’hotel Morelli di Russi, via don Minzoni, l’onorevole Gian Marco Centinaio sarà ospite speciale assieme all’onorevole Jacopo Morrone alla cena organizzata dalla Lega per le regionali Emilia-Romagna, con la candidata Maria Marabini.

ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA – Stefano Bonaccini candidato Presidente della Regione del Pd e del centrosinistra sarà a Castel Bolognese domani mercoledì 22 gennaio alle ore 15.00 presso la Pasticceria Il Portico (Via Emilia Interna, 86) per un aperitivo-incontro con gli elettori.

Giovedì 23 gennaio serata di chiusura della campagna elettorale di Emilia-Romagna Coraggiosa all’Hof Club (ex Kojak) di Porto Fuori in Via Staggi 4 con la partecipazione dei candidati e di Pierluigi Bersani di Articolo Uno MDP.

Giovedì alle ore 19.30 presso il Ristorante Osteria Passatelli in via Ponte Marino 19 conferenza stampa Lega – Lista Civica La Pigna sul tema “Ravenna in Regione e Ravenna 2021: progetti per il rilancio e lo sviluppo”. Interverranno gli On. Gianni Tonelli e Maura Tomasi della Lega, Veronica Verlicchi capogruppo La Pigna, Gianfilippo Rolando candidato Lega alle elezioni regionali e consigliere comunale di Ravenna e Roberto Ticchi coordinatore Lista La Pigna. A seguire cena di chiusura della campagna elettorale del candidato regionale Gianfilippo Rolando.

La Lega terrà la chiusura della sua campagna elettorale regionale proprio a Ravenna, venerdì 24 gennaio, con una kermesse che dovrebbe andare avanti per tutta la serata. Saranno presenti oltre ai candidati locali anche Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini. Non è ancora stata definita la location, che potrebbe essere comunque la centrale Piazza del Popolo.