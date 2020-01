Il centrodestra chiude a Ravenna con il botto: in Piazza del Popolo Salvini, Meloni, Berlusconi, Borgonzoni

La notizia non ha ancora una conferma ufficiale – perchè pare ci siano ancora alcuni problemi logistici da mettere a punto e agende dei leader da sistemare -ma sembra che per la conclusione della campagna elettorale regionale del centrodestra Ravenna diventerà un grande palcoscenico unitario dove si incontreranno tutti e tre i leader della coalizione: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Tutti a Ravenna per cercare di portare alla vittoria Lucia Borgonzoni. La kermesse conclusiva sarebbe prevista venerdì 24 gennaio a partire dalle 18.30 in Piazza del Popolo. Né Samantha Gardin della Lega, né Alberto Ancarani di Forza Italia sono in grado al momento di confermare al 100% l’evento, ma al telefono ci dicono che la cosa è in via di definizione e quindi molto probabile. Nelle prossime ore ne sapremo di più e conosceremo quindi anche i dettagli della manifestazione.