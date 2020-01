L’incontro su “Sicurezza è legalità” a Lugo con Mezzetti e Orlando conclude la campagna di Mirella Dalfiume (Pd)

Mirella Dalfiume, candidata Pd al Consiglio regionale chiude la sua campagna elettorale con l’incontro su “Sicurezza è legalità” alla presenza di Massimo Mezzetti e Andrea Orlando. L’evento si terrà a Lugo, giovedì 23 gennaio, alle ore 18,00 al Centro Sociale Il Tondo. Al termine sarà offerto un aperitivo.

“La sentenza dell’inchiesta Aemilia ha riconosciuto all’Emilia-Romagna un livello di attenzione e di consapevolezza sulla legalità che in altre parte del nostro Paese non c’è stato. – dichiara Mirella Dalfiume – Varie iniziative, spalmate in tutta la Regione a seguito del “Testo Unico sulla Legalità” (prima legge quadro di settore realizzata in Italia) hanno come obiettivo di tenere alta l’attenzione per combattere criminalità organizzata, lavoro nero, economia sommersa, gare d’appalto truccate e, in generale, tutto quello che può appesantire e quindi deteriorare il sistema socio-economico alimentando insicurezze.”

“Ho scelto questo evento, a chiusura della mia campagna elettorale perché sicurezza e legalità sono due necessità per il nostro stato, la nostra regione e il nostro territorio. Perché in questi anni una certa destra, in particolare la Lega di Salvini, ha costruito consenso indicando nei migranti la causa dei nostri problemi economici e sociali. Attirare l’attenzione su questo argomento di “distrazione di massa” rischia di distoglierla da fenomeni meno visibili ma che devono farci preoccupare perché incidono sulla vita delle famiglie, sulla sicurezza del lavoro e sulle imprese. Proviamo allora a confrontarci su che cosa possiamo fare e con quali strumenti le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali, l’associazionismo possono contrastare le infiltrazioni mafiose per tutelare i cittadini, la qualità del lavoro e la coesione sociale dei nostri territori” afferma Mirella Dalfiume, candidata al consiglio regionale Emilia-Romagna per il PD, alle prossime elezioni del 26 gennaio.

All’incontro parteciperanno il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, Costantino Ricci, segretario provinciale CGIL, Paola Pula, Sindaco di Conselice, Massimo Mezzetti, Assessore Regionale Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la legalità, Andrea Orlando Commissione parlamentare Antimafia.

“Con l’Assessore Mezzetti, in particolare, vorrei fare il punto su lavoro svolto fin qui dalla Regione: dal portale online “Legalità”, a chi rivolgersi, gli strumenti, etc. per continuare anche in futuro a formare ed informare tutti i cittadini rispetto ad un’etica della cittadinanza fondamentale per il futuro della nostra comunità” conclude la Dalfiume.